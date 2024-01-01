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Американський військовий розповів, коли Україна отримає допомогу від США

1 січня 2024 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Американський військовий розповів, коли Україна отримає допомогу від США
Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ситуація в Україні щодо військової підтримки стає більш нестабільною. Водночас питання щодо фінансування американської допомоги Україні може бути вирішене до лютого 2024 року.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в ефірі телемарафону.

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Військовий зазначив, що поточна ситуація в США нагадує політичні маневри в країні.

"У нас серйозні проблеми з кордоном США. Немає ефективної політики з питань імміграції. Ми не змогли знайти баланс між залученням необхідних нам людей та захистом національного суверенітету, запобіганням проникненню злочинних груп та наркотиків. Це ключове питання в американській політиці. Республіканці бачать у цьому шанс для політичного тиску", — наголосив він.

Також Ходжес сказав, що поки президент Джо Байден і демократи націлені на надання підтримки Україні, республіканці фокусуються на внутрішній політиці, ставлячи її вище за міжнародні питання. Особливо республіканська партія зараз схильна до впливу російської дезінформації та використовує аргументи російської пропаганди.

"Не має значення, скільки ворог випускає ракет, скільки проводить обстрілів і атак — підступних, жорстоких, масових — у спробі зламати нас, українців, залякати і збити Україну з ніг, змусити нас втекти, ми все ж таки повстанемо", — заявив він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, Конгресу та американському народу за новий пакет військової допомоги. Його загальна сума — 250 мільйонів доларів.

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