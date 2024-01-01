Американский военный рассказал, когда Украина получит помощь от США

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Фото: Global Look Press

Ситуация в Украине касательно военной поддержки становится более нестабильной. В то же время, вопрос о финансировании американской помощи Украине может быть решен до февраля 2024 года.

Такое мнение выразил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в эфире телемарафона.

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Военный указал, что текущая ситуация в США напоминает политические маневры в стране.

"У нас серьезные проблемы с границей США. Нет эффективной политики по вопросам иммиграции. Мы не смогли найти баланс между привлечением необходимых нам людей и защитой национального суверенитета, предотвращением проникновения преступных групп и наркотиков. Это ключевой вопрос в американской политике. Республиканцы видят в этом шанс для политического давления", — подчеркнул он.

Также Ходжес сказал, что пока президент Джо Байден и демократы нацелены на оказание поддержки Украине, республиканцы фокусируются на внутренней политике, ставя ее выше международных вопросов. Особенно республиканская партия сейчас подвержена влиянию российской дезинформации и использует аргументы российской пропаганды.

"Неважно, сколько враг выпускает ракет, сколько проводит обстрелов и атак — коварных, жестоких, массовых — в попытке сломить нас, украинцев, запугать и сбить Украину с ног, заставить нас скрыться, мы все же восстанем", — заявил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, Конгресс и американский народ за новый пакет военной помощи. Его общая сумма — 250 миллионов долларов.