Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: скриншот

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поставив крапку у питанні виборів наступного року. Він заявив, що жодних виборів найближчим часом в Україні не буде.

Про це він заявив в інтерв'ю ведучій каналу 1+1 Наталії Мосейчук.

Читайте також:

Наступного року виборів не буде

"Наступного року, я не вважаю, що якісь вибори можуть бути. Ні президентські, ні парламентські, ні місцеві. На заході ніхто до цього не примушує", — заявив він.

Проте, як каже Арахамія, періодично це питання порушується окремими західними урядовцями.

"Поодинокі були політики, які говорили, що "можливо вам потрібно буде сідати за стіл переговору, і тоді можливо якщо ви будете умовно не легітимні, і тоді до вас можуть бути такі питання, можливо, вам потрібно провести вибори", — зазначив він.

Однак у момент, коли обговорення виборів сягає конкретики, каже політик, питання виборів знімається.

"Як голосуватимуть військові? А як ті 6 мільйонів українців за кордоном? А як зробити, щоб повітряна тривога не була цілий день, і так далі. на це немає відповіді, і ніхто на такі запитання не має відповіді", — наголосив політик.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому виступає проти виборів під час війни. Натомість Давид Арахамія розкрив деталі нового законопроєкту щодо демобілізації певних категорій людей: інвалідів першої та другої груп, колишніх полонених та онкохворих. Також політик розповів про те, які зміни будуть в українському уряді найближчим часом.