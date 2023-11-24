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Арахамия поставил точку в вопросе выборов в следующем году

24 ноября 2023 20:40
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Илья Рябинин
редактор
Арахамия поставил точку в вопросе выборов в следующем году
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поставил точку в вопросе выборов в следующем году. Он заявил, что никаких выборов в ближайшее время в Украине не будет.

Об этом он заявил в интервью ведущей канала 1+1 Наталье Мосейчук.

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В следующем году выборов не будет

"В следующем году я не считаю, что какие-то выборы могут быть. Ни президентские, ни парламентские, ни местные. На мероприятии никто к этому не принуждает", — заявил он.

Однако, как говорит Арахамия, периодически этот вопрос поднимается отдельными западными чиновниками.

"Единичны были политики, которые говорили, что "возможно, вам нужно будет садиться за стол переговоров, и тогда возможно, если вы будете условно не легитимны, и тогда к вам могут быть такие вопросы, возможно, вам нужно провести выборы", — отметил он.

Однако в момент, когда обсуждение выборов достигает конкретики, говорит политик, вопрос выборов снимается.

"Как будут голосовать военные? А как те 6 миллионов украинцев за границей? А как сделать, чтобы воздушная тревога не была целый день, и так далее. На это нет ответа, и никто на такие вопросы не ответит", — подчеркнул политик.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объянсил, почему выступает против выборов во время войны. В то же время Давид Арахамия раскрыл детали нового законопроекта о демобилизации определенных категорий людей: инвалидов первой и второй групп, бывших пленных и онкобольных. Также политик рассказал о том, какие изменения будут в украинском правительстве в ближайшее время.

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