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Білорусь не буде запрошувати спостерігачів ОБСЄ на "вибори" — в чому причина

8 січня 2024 19:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Білорусь не буде запрошувати спостерігачів ОБСЄ на "вибори" — в чому причина
Білоруський президент Олександр Лукашенко на виборах. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Білоруська влада не буде запрошувати представників ОБСЄ, аби вони спостерігали за "виборами" до Палати представників та місцевих рад, які відбудуться 25 лютого. Своєю чергою режим Лукашенка звинуватив західні країни в "незаконній політиці санкцій" та "спробах "втручання у внутрішні справи Білорусі.

Про це написало білоруське МЗС на своїй сторінці у соцмережі X.

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"Білорусь утримається від запрошення спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори", — наголосили у повідомленні.

У відомстві також заявили, що Білорусь перегляне свої підходи, якщо Захід "відмовиться від своєї незаконної санкційної політики і спроб втручання у внутрішні справи Білорусі".

участь представників ОБСЄ у виборах в Білорусі
Скриншот допису з X МЗС Білорусі

Злочинні дії Білорусі щодо депортованих дітей

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявив, що для того, аби приховати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій, Росія вивозить їх через Білорусь. Зараз вони вже складають нові списки дітей для депортації з Донецької та Луганської областей. 

Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно зустрів групу дітей з окупованої території України. При цьому диктатор ігнорує світове обурення, викликане участю Білорусі в депортації українських дітей з ініціативи Росії.

Нагадаємо, раніше Тайвань та Південна Корея розширили перелік товарів, які заборонено експортувати до РФ та Білорусі. Додано ще 682 товари, зокрема важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти тощо. 

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