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Беларусь не будет приглашать наблюдателей ОБСЕ на "выборы" — в чем причина

8 января 2024 19:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Беларусь не будет приглашать наблюдателей ОБСЕ на "выборы" — в чем причина
Белорусский президент Александр Лукашенко на выборах. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Белорусские власти не будут приглашать представителей ОБСЕ, чтобы они наблюдали за "выборами" в Палату представителей и местных советов, которые пройдут 25 февраля. В свою очередь, режим Лукашенко обвинил западные страны в "незаконной политике санкций" и "попытках" вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Об этом написал белорусский МИД на своей странице в соцсети X.

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"Беларусь воздержится от приглашения наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы", — подчеркнули в сообщении.

В ведомстве также заявили, что Беларусь пересмотрит свои подходы, если Запад "откажется от своей незаконной санкционной политики и попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси".

участие представителей ОБСЕ в выборах в Беларуси
Скриншот сообщения из X МИД Беларуси

Преступные действия Беларуси в отношении депортированных детей

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что для того чтобы скрыть похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, Россия вывозит их через Беларусь. В настоящее время они уже составляют новые списки детей для депортации из Донецкой и Луганской областей.

Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно встретил группу детей с оккупированной территории Украины. При этом диктатор игнорирует мировое возмущение, вызванное участием Белоруси в депортации украинских детей по инициативе России.

Напомним, ранее Тайвань и Южная Корея расширили список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ и Белорусь. Добавлены еще 682 товара, в том числе тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и т.д.

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