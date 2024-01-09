Коли Україна отримає допомогу від США: інтерв'ю із Епштейном

Джо Байден та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Коли США схвалять фінансову допомогу Україні у розмірі $61 млрд та чому це рішення затягнулось аж на кілька місяців — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Уріель Епштейн, виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative.

Коли очікувати схвалення фінансової допомоги Україні від США у розмірі $61 млрд?

— Наразі найважливішим питанням у США, яке проходить через Конгрес, є пошук грошей на наш власний бюджет. Екстрімправі республіканці проти інших республіканців та демократів разом борються за цей бюджет.

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Але це питання повинно вирішатись ось буквально на днях. До шатдауну можуть не дійти. Як на мене, шанси на це наразі 20%. Бо якщо буде шатдаун — тоді це катастрофа. Про допомогу Україні навіть не постане й питання, адже США будуть думати тоді про свої власні проблеми. Але це малоймовірний сценарій.

Уріель Епштейн. Фото надані Уріель Епштейн

Нинішні дебати у Конгресі не мають жодного відношення до України. Вони стосуються нашого південного кордону і контролю над міграцією з півдня. Як тільки це питання вирішиться — всі інші рішення, як по Україні, так і по Ізраїлю, відразу пройдуть.

Чому так все довго? Адже допомога Україні потрібна буквально вже на позавчора.

— Так, це довго і даний факт показує неефективність нашого Конгресу. Ми за безкоштовно даємо вигращ Путіну. Думаю, Україна отримає цю допомогу.

Але ця ситуація була би на багато кращою, якби ви отримали цю допомогу ще 2 місяці тому. Півтора роки тому гроші були, але вони, і як військове озброєння, надходило із запізненням. Всього цього не було достатньо для виграшу України.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Така політика так само не відповідає американським інтересам. Ми не хочемо, щоби ця війна була вічною. У наших інетересах — виграш України, і чим швидше — тим краще.

Але що таке взагалі слово "перемога"? Як на мене, перемога — це коли на території України немає жодного російського солдата, включно із Кримом та сходом України. І більшість американців наразі справді підтримують таку точку зору. Проте разом з тим декі політики все ще бояться реакції Путіна. І загалом думають, щоби швидше повернути РФ у міжнародне братство. Це маячня.

Як на мене, найбільший ризик ядерної війни — це якраз поразка України. І чим довше триватиме ця війна — тим цей ризик збільшуватиметься.

А чого бояться США, одна із найпотужніших держав світу?

— Ескалації, яка може дійти до застосування ядерної зброї. І тут Штати мають знайти ту ж саму сміливість та стратегію, як це було під час Холодної війни у 80-х. Потрібно знайти рішення, бо чим довше ми відягуємо його — тим болючіше.

Комплекси "Іскандер-М" та "Іскандер-К" у Білорусі, Фото: МО РБ Білорусь

Ви платите за це кров'ю, а ми поки грошима. Але цілком ймовірно, що за кілька років натівські країни теж змушені будуть платити за нього кров'ю.

Як насправді демократи та республіканці наразі відносяться до України?

— Україна все ще популярна серед демократів — підтримка на рівні 60-70%. Проблема із республіканцями. Так, там є політики, які на боці України і розуміють, хто такий Путін. Але є і такі, і їх не мало, хто проти Зеленського і повторюють тези російської пропаганди.

Зокрема, що Зеленський — наркоман, що Україна не краща за Росію, що у вас репресії проти росіян, наркотики і корупція. А путін — це "захисник білих християн".

Один республіканець нещодавно розповідав мені, що в штаті Техас (штат, де популярна Республіканська партія. - ред.) багато хто слухає російську Russia Today.

Американські політики вважають, що проблема кордону наразі є найголовнішою і ось цю десятричну проблему можна вирішити ось зараз?

— Так, вона почалася точно не вчора, проблема біженців також є у Європі. Але ця проблема, яка є внутрішньо-американською, повинна вирішуватися окремо.

Біженці на південному кордоні США. Фото: AFP

Загалом, 65%, що за рішення Україні проголосують у січні, 85% — що у лютому. Багато політиків погоджуються, що затягування часу щодо виділення допомоги Україні — це катастрофа та криза. Це питання слід вирішувати вже.

Але ми бачимо, що політичний процес у США став настільки отруйним, що праві республіканці просто взяли українців в заручники. І як американцю мені соромно, що ми ось так виглядаємо на світовій сцені. Після ухвалення рішення нам треба розібратися, чому цей процес був таким довгим.

А $61 млрд — це багато для американського бюджету?

— Це 5% із нашого бюджету на самооборону. І цими 5% Україна зруйнувала 50% армії РФ. Це нуль. Ми могли б подвоїти цю цифру і все одно це була б гарна угода. Дуже шкода, що не усі республіканці це розуміють.

Хто виграє вибори — демократи чи республіканці?

— Думаю, виграють демократи. Байден чи ні — поки невідомо. На перемогу республіканців ставлю 40%. Але якщо виграє Трапм — це буде катастрофа.

Недарма на його перемогу сподіваються у Москві. Його ідеологія, "начхати на всіх, окрім себе" — є дуже небезпечною.

Коли США передадуть Україні заморожені російські активи?

— Президент США може легально конфіскувати ці кошти і передати Україні. У США наразі знаходиться $38 млдр заморожених російських грошей. Потрібно знайти, у яких саме банках вони зберігаються. Тобто це вже політичне питання. І тут слід переконати Джека Салівана та міністра фінансів зробити це.

Бо поки що обговорюється аргумент не на користь цього рішення, що деякі країни не захочуть працювати з доларом через його ризикованість. Але ці російські гроші вже заморожені і так чи інакше, але це вже ризик.