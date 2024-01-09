Когда Украина получит помощь от США: интервью с Эпштейном

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Когда США одобрят финансовую помощь Украине в размере $61 млрд и почему это решение затянулось на несколько месяцев — в интервью Новини.LIVE рассказал Уриэль Эпштейн, исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative.

Когда ждать одобрения финансовой помощи Украине от США в размере $61 млрд?

— В настоящее время важнейшим вопросом в США, который проходит через Конгресс, является поиск денег на наш собственный бюджет. Экстримправые республиканцы против других республиканцев и демократов вместе борются за этот бюджет.

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Но этот вопрос должен решиться буквально на днях. До шатдауна могут не дойти. По-моему, шансы на это сейчас 20%. Ведь если будет шатдаун, тогда это катастрофа. О помощи Украине даже не и вопроса не станет, ведь тогда США будут думать о своих собственных проблемах. Но это маловероятный сценарий.

Уриэль Эпштейн. Фото предоставлены Уриэль Эпштейн

Нынешние дебаты в Конгрессе не имеют никакого отношения к Украине. Они касаются нашей южной границы и контроля над миграцией с юга. Как только этот вопрос решится, все остальные решения, как по Украине, так и по Израилю, сразу пройдут.

Почему все так долго? Ведь помощь Украине нужна буквально на позавчера.

– Да, это долго и данный факт показывает неэффективность нашего Конгреса. Мы бесплатно даем выигрыш Путину. Думаю, что Украина получит эту помощь.

Но эта ситуация была бы намного лучше, если бы вы получили эту помощь еще 2 месяца назад. Полтора года назад деньги были, но они, как военное вооружение, поступали с опозданием. Всего этого было недостаточно для выигрыша Украины.

ВСУ. Фото: Генштаб

Такая политика также не отвечает американским интересам. Мы не хотим, чтобы эта война была вечной. В наших интересах выигрыш Украины, и чем быстрее тем лучше.

Но что такое вообще слово "победа"? По-моему, победа — это когда на территории Украины нет ни одного российского солдата, включая Крым и восток Украины.

И большинство американцев действительно поддерживают такую точку зрения. Однако вместе с тем некоторые политики все еще боятся реакции Путина. И вообще думают, чтобы поскорее вернуть РФ в международное братство. Это бред.

На мой взгляд, наибольший риск ядерной войны — это как раз поражение Украины. И чем дольше продлится эта война — тем этот риск будет увеличиваться.

А чего боятся США, одно из самых мощных государств мира?

— Эскалации, которая может дойти до применения ядерного оружия. И здесь Штаты должны найти ту же смелость и стратегию, как это было во время Холодной войны в 80-х. Нужно найти решение, потому что чем дольше мы оттягиваем его — тем больнее.

Комплексы "Искандер-М" и "Искандер-К" в Беларуси, Фото: МО РБ Беларусь

Вы платите за это кровью, а мы пока деньгами. Но вполне вероятно, что через несколько лет натовские страны тоже вынуждены будут платить за него кровью.

Как на самом деле демократы и республиканцы относятся к Украине?

– Украина все еще популярна среди демократов – поддержка на уровне 60-70%. Проблема с республиканцами. Да, там есть политики, которые на стороне Украины и понимают, кто такой Путин. Но есть и такие, и их немало, кто против Зеленского и повторяет тезисы российской пропаганды.

В частности, что Зеленский — наркоман, что Украина не лучше России, что у вас репрессии против россиян, наркотики и коррупция. А путин — это "защитник белых христиан".

Один республиканец недавно рассказывал мне, что в штате Техас (штат, где популярна Республиканская партия. – ред.) многие слушают российскую Russia Today.

Американские политики считают, что проблема границы сейчас самая главная и вот эту десятилетнюю проблему можно решить вот сейчас?

— Да, она началась точно не вчера, проблема беженцев тоже есть в Европе. Но эта проблема, которая является внутриамериканской, должна решаться отдельно.

Беженцы на южной границе США. Фото: AFP

В общем, 65% "за" решение Украины проголосуют в январе, 85% — что в феврале. Многие политики соглашаются, что затягивание времени выделения помощи Украине — это катастрофа и кризис. Этот вопрос следует решать уже.

Но мы видим, что политический процесс в США стал столь ядовитым, что правые республиканцы просто взяли украинцев в заложники. И как американцу мне стыдно, что мы вот так смотримся на мировой сцене. После принятия решения нам нужно разобраться, почему этот процесс был таким долгим.

А $61 млрд – это много для американского бюджета?

— Это 5% нашего бюджета на самооборону. И этими 5% Украина разрушила 50% армии РФ. Это ноль. Мы могли бы удвоить эту цифру и все равно это было бы хорошее соглашение. Жаль, что не все республиканцы это понимают.

Кто выиграет выборы – демократы или республиканцы?

— Думаю, демократы. Байден или нет пока неизвестно. На победу республиканцев ставлю 40%. Но если выиграет Трапм – это будет катастрофа.

Недаром на его победу надеются в Москве. Его идеология, "плевать на всех, кроме себя" — очень опасна.

Когда США передадут Украине замороженные активы?

— Президент США может легально конфисковать эти средства и передать Украине. В США сейчас находится $38 млрд замороженных российских денег.

Нужно найти, в каких банках они хранятся. То есть это уже политический вопрос. И здесь следует убедить Джека Саливана и министра финансов сделать это.

Потому что пока обсуждается аргумент не в пользу этого решения, что некоторые страны не захотят работать с долларом из-за его рискованности. Но эти российские деньги уже заморожены и так или иначе, но это уже риск.