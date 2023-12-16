Ексадвоката Трампа зобов'язали виплатити 148 мільйонів доларів — хто отримає гроші

Колишній адвокат Трампа Руді Джуліані. Фото: Reuters

У Вашингтоні суд присяжних зобов’язав Руді Джуліані, колишнього адвоката Трампа, виплатити понад 148 млн доларів двом працівницям виборчої комісії. Джуліані безпідставно звинувасував жінок у фальсифікації виборів 2020 року.

Про це пише The Hill.

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Погрози на адресу жінок

"Впродовж чотирьох днів цивільного процесу вісім мешканців Вашингтона (членів журі. — Ред.) вислухали жахливі свідчення виборчих працівниць Рубі Фрімен і Шей Мосс, які розповіли, як їхні життя перевернулися з ніг на голову, коли вони стикнулися з потоком расистських і насильницьких погроз після заяв Джуліані", — йдеться у повідомленні.

Джуліані було визнано відповідальним у цій справі ще кілька місяців тому. Присяжні зібралися лише для того, щоб вирішити, яку суму компенсації має заплатити жінкам Джуліані.

Як розподілили суму

Перед початком обговорень потерпілі, які є матір’ю і донькою, просили близько 47 млн доларів. Через десять годин нарад журі зобов’язало Джуліані виплатити виборчим працівницям 148,7 млн доларів.

Кожна з жінок отримає від 16 до 17 млн доларів за наклеп від Джуліані та по 20 млн доларів за емоційний стрес. Крім того, мати й донька матимуть додаткові 75 млн доларів у вигляді штрафу, стягненого з ексадвоката Трампа.

Раніше ми повідомляли, Під кінець президентства колишнього американського лідера Дональда Трампа з Білого дому зникла одна з тек. В ній містилася цілком таємна інформація про втручання російських спецслужб у вибори.

Нагадуємо, що федеральний суддя задовольнив прохання Дональда Трампа призупинити розгляд справи про перешкоджання виборам у 2020 році. Слухання призупинено лише на момент, доки експрезидент США подає позов про надання йому повного імунітету від кримінальних звинувачень.