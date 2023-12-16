Экс-адвоката Трампа обязали выплатить 148 миллионов долларов — кто получит деньги

Бывший адвокат Трампа Руди Джулиани. Фото: Reuters

В Вашингтоне суд присяжных обязал Руди Джулиани, бывшего адвоката Трампа, выплатить более 148 млн долларов двум работницам избирательной комиссии. Джулиани безосновательно обвинил женщин в фальсификации выборов 2020 года.

Об этом пишет The Hill.

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Угрозы в адрес женщин

"В течение четырех дней гражданского процесса восемь жителей Вашингтона (членов жюри. — Ред.) выслушали ужасные свидетельства избирательных работниц Руби Фримен и Шей Мосс, которые рассказали, как их жизни перевернулись с ног на голову, когда они столкнулись с потоком расистских и насильственных угроз после заявлений Джулиани", — говорится в сообщении.

Джулиани был признан ответственным по этому делу еще несколько месяцев назад. Присяжные собрались только для того, чтобы решить, какую сумму компенсации должна заплатить женщинам Джулиани.

Как распределили сумму

Перед началом обсуждений потерпевшие, являющиеся матерью и дочерью, просили около 47 млн долларов. Через десять часов совещаний жюри обязало Джулиани выплатить избирательным работницам $148,7 млн долларов.

Каждая из женщин получит от 16 до 17 млн долларов за клевету от Джулиани и по 20 млн долларов за эмоциональный стресс. Кроме того, мать и дочь будут иметь дополнительные 75 млн долларов в виде штрафа, взысканного с эксадвоката Трампа.

Ранее мы сообщали, К концу президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа из Белого дома исчезла одна из папок. В ней содержалась совершенно тайная информация о вмешательстве российских спецслужб в выборы.

Напомним, что федеральный судья удовлетворил просьбу Дональда Трампа приостановить рассмотрение дела о препятствовании выборам в 2020 году. Слушание приостановлено только в момент, пока экспрезидент США подает иск о предоставлении ему полного иммунитета от уголовных обвинений.