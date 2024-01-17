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Голова ВР Стефанчук відповів, чи будуть в Україні проводити вибори під час війни

17 січня 2024 19:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Голова ВР Стефанчук відповів, чи будуть в Україні проводити вибори під час війни
Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні не будуть проводити вибори під час дії правового режиму воєнного стану. Таке рішення колективно ухвалили представники всіх гілок влади держави. 

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Вибори в Україні під час війни

За словами Стефанчука, ухвалення подібних рішень, які стосуються оновлення та зміни влади, має бути узгоджене з чинним законодавством, відповідно до ситуації в Україні.

"Оскільки ні Конституція України, ні українське законодавство, що затверджувалося в мирний час, не передбачає особливостей проведення виборів в умовах війни, нам була вкрай необхідна консультація з партнерами, які мають такий досвід. Я звертався із цим питанням до колег-спікерів з інших парламентів. Було чимало обговорень і на парламентському, і на урядовому рівнях, але наразі ухвалено рішення, що в період воєнного стану вибори в Україні не проводитимуться", — зауважив Стефанчук.

Голова ВР підкреслив, що представники всі гілок влади України спільно ухвалили рішення про непроведення виборів в державі під час війни.

"Також ми бачимо, що суспільство вважає недоцільним проведення виборів під час війни", — зазначив Стефанчук.

Спікер парламенту наголосив, що наразі в Україні потрібно напрацювати певні варіативності разом з партнерами. Головною метою цього є те, щоб різні варіації документів стали основою майбутнього післявоєнного виборчого законодавства.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не може розпустити усіх депутатів з ВР, бо вибори під час війни проводити не можна.

Додамо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив свою думку щодо майбутніх виборів президента США та очікувань стосовно результатів цього голосування. Глава дипвідомства наголосив, що допомога Україні відповідає стратегічним інтересам США.

Верховна Рада
Руслан Стефанчук
війна
вибори
Україна

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