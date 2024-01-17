Глава ВР Стефанчук ответил, будут ли в Украине проводить выборы во время войны

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ

В Украине не будут проводить выборы во время правового режима военного положения. Такое решение коллективно приняли представители всех ветвей власти государства.

Об этом в интервью Укринформу сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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По словам Стефанчука, принятие подобных решений, касающихся обновления и смены власти, должно быть согласовано с действующим законодательством в соответствии с ситуацией в Украине.

"Поскольку ни Конституция Украины, ни утвержденное в мирное время украинское законодательство не предусматривают особенностей проведения выборов в условиях войны, нам была крайне необходима консультация с партнерами, имеющими такой опыт. Я обращался с этим вопросом к коллегам-спикерам из других парламентов. Было немало обсуждений и на парламентском, и на правительственном уровнях, но сейчас принято решение, что в период военного положения выборы в Украине не будут проводиться", — отметил Стефанчук.

Глава ВР подчеркнул, что представители всех ветвей власти Украины совместно приняли решение о непроведении выборов в государстве во время войны.

"Также мы видим, что общество считает нецелесообразным проведение выборов во время войны", — отметил Стефанчук.

Спикер парламента подчеркнул, что в Украине нужно наработать определенные вариативности вместе с партнерами. Главной целью этого является то, чтобы разные вариации документов стали основой будущего послевоенного избирательного законодательства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может распустить всех депутатов из ВР, потому что выборы во время войны проводить нельзя.

Добавим, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил свое мнение по поводу предстоящих выборов президента США и ожиданий относительно результатов этого голосования. Глава ведомства подчеркнул, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам США.