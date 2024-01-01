Хто обирав нових лідерів у 2023 — головні вибори року для України

Президент Польщі Анджей Дуда та премʼєр-міністр Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У 2023 році відбулося багато важливих — зокрема, для України — світових виборів. Чого вартують лише спекуляції українським питанням на польських парламентських виборах та переобрання Ердогана в Туреччині, який був таким близьким до втрати влади.

Новини.LIVE підготували список найважливіших виборів у підсумку 2023 року.

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Найгучнішими в українському медіа-просторі були саме парламентські вибори у Польщі. Агітаційну кампанію перед цими виборами вже охрестили найбрутальнішою в історії країни.

Партії поливали брудом одна одну в письмових ЗМІ та ефірах телеканалів. Під гарячу руку потрапила й Україна.

Правляча партія "Право і Справедливість" (ПіС), у своїх спробах втримати владу, не нехтували спекуляціями на українському питанні. Це і зерновий конфлікт, і погрози припинення постачання зброї та підтримки українських біженців на території країни.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Тут же можна згадати заяву президента Дуди, який порівняв Україну з потопельником, який тягне за собою на дно свого рятівника.

І хоча "ПіС" таки посіли перше місце на парламентських виборах, вони не змогли зібрати більшості, щоб сформувати коаліцію в Сеймі.

Натомість, коаліцію сформувала проукраїнська партія "Громадянська коаліція" (разом з партіями "Польща 2050", Польська селянська партія та "Нова лівиця"). І премʼєр-міністром Польщі став лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск.

Туреччина знову обирає Ердогана

Реджеп Таїп Ердоган вже давно зосередив всю владу в країну у своїх руках. На початку його політичного становлення Ердогана називали взірцем "мусульманської демократії", однак з часом це кардинально змінилось.

На момент виборів 2023 року, Реджеп Ердоган вже став авторитарним лідером, який централізував владу, увʼязнював опонентів, контролював ЗМІ та судову систему.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

На противагу такому авторитарному підходу опонент Ердогана Кемаль Киличдароглу пропагував перехід до більш демократичного підходу. Основними його закликами були обмежити владу президента одним терміном та посилити парламент.

Кандидати під час виборів йшли нога в ногу — Килидароглу виявився сильним конкурентом. У першому турі жоден з них не зміг набрати необхідних 50% голосів. А вже у другому турі з невеличким відривом, набравши 52,2% голосів, переміг знову Ердоган.

І так він вже втретє очолив державу.

Проросійська партія виграє у Словаччині

Вибори у Словаччині були не менш контроверсійними для України, ніж вибори у Польщі. От тільки з однією відмінністю — у Словаччині результат виборів вийшов явно не на користь Україні.

Проросійська партія Smer-SD набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах, отримавши 22,9% голосів.

Уся надія була на те, що партія не зможе утворити коаліцію. Однак і тут не так сталося, як гадалося. Створивши коаліцію з Hlas та ультранаціоналістичною SNP, партія Smer-SD утворила більшість у парламенті.

А лідер партії-переможниці, проросійський політик Роберт Фіцо посів місце премʼєр-міністра, вчетверте очоливши уряд країни.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Фіцо відкрито виступає за припинення військової допомоги Україні та налагодження відносин з Угорщиною.

Чехія обирає харизматичного та проукраїнського лідера

А ось вибори у Чехії цього року для України мали дуже обнадійливий результат. На них, набравши понад 58%, переміг Петр Павел — колишній очільник Військового комітету НАТО та генерал у відставці.

Павел активно виступає за підтримку України та навіть сам активно збирав кошти на військову допомогу. Також політик має прозахідну позицію та виступає за тісні звʼязки з НАТО та ЄС, а також хоче ввести валюту євро в країні.

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Christophe Ena

На противагу Павелу, його конкурент мільярдер Андрей Бабіш, який має тісні звʼязки з угорським лідером Віктором Орбаном, навпаки проводив кампанію з популістськими гаслами, що чехи мають ставити свій комфорт вище за допомогу українцям.

До того ж, Петр Павел став справжнім європейським секс-символом. Він частенько полюбляє їздити на мотоциклі в шкіряній куртці та джинсах, та має винятковий стиль і харизму.

Петр Павел на мотоциклі. Фото: google.com

Проукраїнський, але неоднозначний новий лідер Аргентини

На президентських виборах в Аргентині переміг кандидат від опозиційної лібертаріанської коаліції "Свобода наступає" Хав’єр Мілей.

Мілей наголошував на своїх проукраїнських поглядах та заявляв, що відмовиться від звʼязків з Росією та Китаєм. Своїми головними союзниками він бачить США та Ізраїль.

Однак Хавʼєр Мілей відзначився й своїми дивними популістськими заявами. До прикладу, він виступає проти абортів та пропагує послаблення законів щодо володіння зброєю.

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Раніше він навіть носив з собою бензопилу, як символ своїх майбутніх скорочень в уряді.

До того ж, вибори в Аргентині відбувались на фоні катастрофічної кризи. Річна інфляція в країні нині перевищує 140%.

Інші світові зміни

Загалом цього року пройшли вибори в наступних країнах.

Аргентина, Парагвай, Еквадор, Сьєрра-Леоне, Нігерія, Зімбабве, Мадагаскар, Іспанія, Словаччина, Чехія, Швейцарія, Люксембург, Польща, Латвія, Естонія, Фінляндія, Чорногорія, Болгарія,Туреччина, Казахстан, Узбекистан, Кіпр, Бангладеш, Таїланд, Камбоджа, Нова Зеландія, Сінгапур, Мальдіви, Греція.