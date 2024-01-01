Кто выбирал новых лидеров в 2023 — главные выборы года для Украины

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Мария Кагал Редактор международного отдела

В 2023 году состоялось много важных — в частности, для Украины — мировых выборов. Чего стоят только спекуляции украинским вопросом на польских парламентских выборах и переизбрание Эрдогана в Турции, который был так близок к потере власти.

Новини.LIVE подготовили список самых важных выборов по итогам 2023 года.

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Самыми громкими в украинском медиапространстве были именно парламентские выборы в Польше. Агитационную кампанию перед этими выборами уже назвали самой брутальной в истории страны.

Партии поливали грязью друг друга в письменных СМИ и эфирах телеканалов. Под горячую руку попала и Украина.

Правящая партия "Право и Справедливость" (ПиС), в своих попытках удержать власть, не пренебрегали спекуляциями на украинском вопросе. Это и зерновой конфликт, и угрозы прекращения снабжения оружием и поддержки украинских беженцев на территории страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Здесь же можно вспомнить заявление президента Дуды, сравнившего Украину с утопленником, который тянет за собой ко дну своего спасителя.

И хотя "ПиС" таки заняли первое место на парламентских выборах, они не смогли собрать большинства, чтобы сформировать коалицию в Сейме.

Коалицию сформировала проукраинская партия "Гражданская коалиция" (вместе с партиями "Польша 2050", Польская крестьянская партия и "Новая левая"). И премьер-министром Польши стал лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск.

Турция снова выбирает Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган уже давно сосредоточил всю власть в стране в своих руках. В начале его политического становления Эрдоган назывался образцом "мусульманской демократии", однако со временем это кардинально изменилось.

На момент выборов 2023 года, Реджеп Эрдоган уже стал авторитарным лидером, который централизовал власть, арестовал оппонентов, контролировал СМИ и судебную систему.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В противоположность такому авторитарному подходу, оппонент Эрдогана Кемаль Киличдароглу пропагандировал переход к более демократическому подходу. Основными его призывами были ограничить власть президента одним сроком и усилить парламент.

Кандидаты на выборах шли нога в ногу — Килидароглу оказался сильным конкурентом. В первом туре ни один из них не смог набрать необходимые 50% голосов. А уже во втором туре с небольшим отрывом, набрав 52,2% голосов, снова победил Эрдоган.

И так он уже в третий раз возглавил государство.

Пророссийская партия выигрывает в Словакии

Выборы в Словакии были не менее контроверсионными для Украины, чем выборы в Польше. Вот только с одним отличием — в Словакии результат выборов получился явно не в пользу Украины.

Пророссийская партия Smer-SD набрала самое большое количество голосов на парламентских выборах, получив 22,9% голосов.

Вся надежда была на то, что партия не сможет создать коалицию. Однако и здесь не так случилось, как думалось. Создав коалицию с Hlas и ультранационалистической SNP, партия Smer-SD создала большинство в парламенте.

А лидер партии-победительницы, пророссийский политик Роберт Фицо занял место премьер-министра, в четвертый раз возглавив правительство страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Фицо открыто выступает за прекращение военной помощи Украине и налаживание отношений с Венгрией.

Чехия выбирает харизматичного и проукраинского лидера

А вот выборы в Чехии в этом году для Украины имели очень обнадеживающий результат. На них, набрав более 58% голосов, победил Петр Павел, бывший глава Военного комитета НАТО и генерал в отставке.

Павел активно выступает за поддержку Украины и даже сам активно собирал средства на военную помощь. Также политик имеет прозападную позицию и выступает за тесные связи с НАТО и ЕС, а также намерен ввести валюту евро в стране.

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Christophe Ena

В противоположность Павелу, его конкурент миллиардер Андрей Бабиш, имеющий тесные связи с венгерским лидером Виктором Орбаном, наоборот проводил кампанию с популистскими лозунгами, что чехи должны ставить свой комфорт выше помощи украинцам.

К тому же Петр Павел стал настоящим европейским секс-символом. Он частенько любит ездить на мотоцикле в кожаной куртке и джинсах, имеет исключительный стиль и харизму.

Петр Павел на мотоцикле. Фото: google.com

Проукраинский, но неоднозначный новый лидер Аргентины

На президентских выборах в Аргентине победил кандидат от оппозиционной либертарианской коалиции "Свобода наступает" Хавьер Милей.

Милей отмечал свои проукраинские взгляды и заявлял, что откажется от связей с Россией и Китаем. Своими главными союзниками он видит США и Израиль.

Однако Хавьер Милей отметился и своими странными популистскими заявлениями. К примеру, он выступает против абортов и пропагандирует ослабление законов о владении оружием.

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Раньше он даже носил с собой бензопилу как символ своих будущих сокращений в правительстве.

К тому же выборы в Аргентине проходили на фоне катастрофического кризиса. Годовая инфляция в стране в настоящее время превышает 140%.

Другие мировые изменения

В этом году прошли выборы в следующих странах.

Аргентина, Парагвай, Эквадор, Сьерра-Леоне, Нигерия, Зимбабве, Мадагаскар, Испания, Словакия, Чехия, Швейцария, Люксембург, Польша, Латвия, Эстония, Финляндия, Черногория, Болгария, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кипр, Камбоджа, Новая Зеландия, Сингапур, Мальдивы, Греция.