У яких країнах відбудуться вибори у 2024 році

Джо Байден і Володимир Путін. Фото: google.com

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У 2024 році Україна спостерігатиме за багатьма важливими світовими виборами, результати яких матимуть вагомий вплив як на підтримку нашої країни, так і на загальний світовий порядок. І, певно, найочікуваніші з них — президентські вибори у США.

Новини.LIVE підготували перелік виборів, за якими Україна точно уважно слідкуватиме наступного року.

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Президентські вибори у США

Передвиборча гонка у США розпочалась фактично вже. І весь наступний 2024 рік ми будемо спостерігати агітаційні кампанії виборців.

Від цих виборів багато чого залежить для України — зокрема, продовження військової допомоги.

Від Демократичної партії в президенти балотуватиметься нинішній президент Джо Байден. Якщо йому вдасться переобратись на другий термін, для України це будуть хороші новини, оскільки його політика стосовно військової допомоги та підтримки принаймні є зрозумілою.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

З Республіканською партією, як то кажуть, не все так однозначно, адже досі невідомо, хто буде їхнім кандидатом. Дональд Трамп, який має близько 40% підтримки, перебуває під обвинуваченням на федеральному рівні.

4 січня має відбутись апеляція в Верховному суді США по його справі, після чого буде прийняте рішення стосовно його участі у виборах.

Якщо Трампа усунуть з виборчого бюлетеня, найімовірніше кандидатом від Республіканців стане Нікі Гейлі, яка має близько 20% підтримки. Гейлі, до речі, є абсолютно проукраїнським кандидатом.

Кандидат у президенти США від Республіканців Ніккі Гейлі. Фото: REUTERS/Randall Hill

Президента США оберуть у грудні 2024 року.

Вибори в Литві

Литва у 2024 році обиратиме як президента, так і парламент. І хоча з датою парламентських виборів країна ще не визначилась, президентські вже призначені на 12 травня.

Лідирує в гонці з великим відривом наразі Ґітанас Науседа, нинішній президент країни. За нещодавніми опитуваннями, станом на кінець листопаду, за нього готові проголосувати 31,1% респондентів, а 77% опитаних позитивно оцінюють політика.

Президент Литви Ґітанас Науседа. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Що ж до його позиції щодо України, то вона є достатньо зрозумілою і прозорою — від початку повномасштабного він активно підтримує Україну та сприяє постачанню зброї.

Другий у гонці нині йде адвокат Ігнас Вегеле, за якого готові голосувати 12,7% респондентів. Одразу за ним — лідерка литовських соціал-демократів Вілія Блінкявічюте з 11,5%. Однак вона й досі не підтвердила свою участь у виборах.

Президентські вибори у Словаччині

Словаччина, тільки провівши парламентські вибори восени 2023, навесні наступного року вже обиратиме президента. І вибори ці будуть не менш цікавими, ніж парламентські.

Нинішня президентка країни Зузана Чапутова вже повідомила, що не балотуватиметься на другий термін.

Наразі, за даними різних соціологічних опитувань, лідером перегонів однозначно є Петер Пеллегріні — спікер парламенту Словаччини та лідер партії "Глас". Він є неоднозначним кандидатом для України.

Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: google.com

Партія "Глас" входить до урядової коаліції, разом з партією SMER, яка набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах. Лідер SMER Роберт Фіцо, що посів місце прем'єр-міністра країни, відомий своїми проросійськими поглядами та протистоянням постачанню зброї до України.

На другому ж місці, за результатами опитувань, є проукраїнський політик Іван Корчок — колишній голова МЗС та дипломат з великим досвідом. Він обіцяє протистояти Фіцо в його прагненнях припинити підтримку України.

Кандидат у президенти Словаччини Іван Корчок. Фото: google.com

Президентські вибори в Росії

Не можна сказати, що Україна чогось очікує від виборів у Росії. Однак, волею-неволею, ми спостерігатимемо за їхнім проведенням. Зокрема, на українських тимчасово окупованих територіях, де РФ також проводитиме голосування.

Також навряд чи є сенс розбиратися у соціологічних опитуваннях та рейтингах, адже кількість агітацій на підтримку Володимира Путіна — величезна. Тож і результати нікого не здивують.

Путін підтверджує свою участь у президентських виборах. Фото: REUTERS

Більше питань викликає проведення виборів на українських окупованих територіях. Там вже активно розпочалась пропутінська агітаційна компанія.

Враховуючи, що місцеві мешканці не бажають брати участь в організації цих виборів через кримінальну відповідальність в Україні після деокупації, росіянам доводиться завозити до окупованих міст великі групи людей з РФ, які займатимуться організаційними питаннями.

Вибори пройдуть 15 – 17 березня.

Президентські вибори в Молдові

Молдова також обиратиме лідера країни наступного року. Вибір вже вдруге в них стоятиме між західним та проросійським політичним курсом.

Президентка Майя Санду боротиметься за переобрання на другий термін. Вона планує завершити необхідні кроки для вступу країни до ЄС. Також Санду просить парламент ініціювати народний референдум щодо цього вступу.

Президентка Молдови Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Проти Санду за президентський пост боротиметься проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон. Однак нині президентка лідирує з 30% підтримки проти 24% у Додона.

Вибори у Молдові відбудуться орієнтовно у листопаді-грудні 2024 року.