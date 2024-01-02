В каких странах пройдут выборы в 2024 году

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: google.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

В 2024 году Украина будет наблюдать за многими важными мировыми выборами, результаты которых будут иметь большое влияние как на поддержку нашей страны, так и на всеобщий мировой порядок. И, вероятно, самые ожидаемые из них — президентские выборы в США.

Новини.LIVE подготовили перечень выборов, за которыми Украина точно будет внимательно следить в следующем году.

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Президентские выборы в США

Предвыборная гонка в США началась фактически уже. И весь следующий 2024 год мы будем наблюдать агитационные кампании избирателей.

От этих выборов многое зависит для Украины, в частности, продолжение военной помощи.

От Демократической партии в президенты будет баллотироваться нынешний президент Джо Байден. Если ему удастся переизбраться на второй срок, для Украины это будут хорошие новости, поскольку его политика относительно военной помощи и поддержки по крайней мере понятна.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

С Республиканской партией, как говорится, не все так однозначно, ведь неизвестно, кто будет их кандидатом. Дональд Трамп, имеющий около 40% поддержки, находится под обвинением на федеральном уровне.

4 января должна состояться апелляция в Верховном суде США по его делу, после чего будет принято решение о его участии в выборах.

Если Трампа устранят из избирательного бюллетеня, вероятнее всего кандидатом от Республиканцев станет Ники Хейли, имеющая около 20% поддержки. Хейли, кстати, абсолютно проукраинский кандидат.

Кандидат в президенты США от Республиканцев Никки Хейли. Фото: REUTERS/Randall Hill

Президента США изберут в декабре 2024 года.

Выборы в Литве

Литва в 2024 году будет избирать как президента, так и парламент. И хотя с датой парламентских выборов страна еще не определилась, президентские назначены на 12 мая.

Лидирует в гонке с большим отрывом Гитанас Науседа, нынешний президент страны. По недавним опросам, по состоянию на конец ноября, за него готовы проголосовать 31,1% респондентов, а 77% опрошенных положительно оценивают политика.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Что касается его позиции в отношении Украины, то она достаточно понятна и прозрачна — с начала полномасштабного вторжения он активно поддерживает Украину и способствует поставке оружия.

Второй в гонке идет адвокат Игнас Вегеле, за которого готовы голосовать 12,7% респондентов. Сразу за ним — лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте с 11,5%. Однако она до сих пор не подтвердила свое участие в выборах.

Президентские выборы в Словакии

Словакия, только проведя парламентские выборы осенью 2023, весной следующего года уже будет избирать президента. И выборы эти будут не менее интересны, чем парламентские.

Нынешняя президент страны Зузана Чапутова уже сообщила, что не будет баллотироваться на второй срок.

По данным различных социологических опросов, лидером гонки однозначно является Петер Пеллегрини — спикер парламента Словакии и лидер партии "Глас". Он является неоднозначным кандидатом для Украины.

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини. Фото: google.com

Партия "Глас" входит в правительственную коалицию, вместе с партией SMER, набравшей наибольшее количество голосов на парламентских выборах. Занявший место премьер-министра страны лидер SMER Роберт Фицо известен своими пророссийскими взглядами и противостоянием поставкам оружия в Украину.

На втором же месте, по результатам опросов, проукраинский политик Иван Корчок — бывший глава МИД и дипломат с большим опытом. Он обещает противостоять Фицо в его стремлениях прекратить поддержку Украины.

Кандидат в президенты Словакии Иван Корчок. Фото: google.com

Президентские выборы в России

Нельзя сказать, что Украина чего-то ожидает от выборов в России. Однако, волей-неволей, мы будем наблюдать за их проведением. В частности, на украинских временно оккупированных территориях, где РФ также будет проводить голосование.

Также вряд ли есть смысл разбираться в социологических опросах и рейтингах, ведь количество агитаций в поддержку Владимира Путина огромно. Так что и результаты никого не удивят.

Путин подтверждает свое участие в президентских выборах. Фото: REUTERS

Больше вопросов вызывает проведение выборов на украинских оккупированных территориях. Там уже активно началась пропутинская агитационная кампания.

Учитывая, что местные жители не желают участвовать в организации этих выборов из-за криминальной ответственности в Украине после деоккупации, россиянам приходится завозить в оккупированные города большие группы людей из РФ, которые будут заниматься организационными вопросами.

Выборы пройдут 15 – 17 марта.

Президентские выборы в Молдове

Молдова также будет выбирать лидера страны в следующем году. Выбор уже во второй раз будет стоять между западным и пророссийским политическим курсом.

Президент Майя Санду будет бороться за переизбрание на второй срок. Она планирует завершить необходимые шаги по вступлению страны в ЕС. Также Санду просит парламент инициировать народный референдум по этому вступлению.

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Против Санду за президентский пост будет бороться пророссийский экспрезидент Молдовы Игорь Додон. Однако в настоящее время президентка лидирует с 30% поддержки против 24% у Додона.

Выборы в Молдове пройдут ориентировочно в ноябре-декабре 2024 года.