Маріуполь сьогодні: Андрющенко розповів останні новини

Маріуполь на початку окупації РФ. Фото: росЗМІ

Російська окупаційна влада поки не готує захоплений нею український Маріуполь до виборів президента РФ. На це є кілька вагомих причин, повʼязаних в тому числі із низьким рівнем життя у місті.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами Андрющенка, у Маріуполі поки не спостерігається засилля передвиборчої агітаційної реклами. Є кілька загальних про вибори президента РФ. Однак він впевнений, що реклами у найближчий час не буде.

На це є кілька причин. Зокрема, у таких кроках немає особливої потреби, а у бюджеті на такі видатки немає коштів. До того ж Володимир Путін цього разу балотується не від власної партії "Єдина Росія", а йде як самовисуванець.

Петро Андрющенко. Фото: google.com

"Поки незрозуміло, хто цим буде займатися і звідки підуть гроші. Тобто відповідної команди на окупованих територіях ще не створено. Як воно буде — незрозуміло, зважаючи на великі проблеми міста. Це відсутність житла, постійно відключають електрику, тепло, ціни високі на продукти. Люди дуже незадоволені", — уточнив Андрющенко.

Проте, за його словами, росіяни готуються до виборів в цілому на окупованих територіях і можуть дозволити голосування за українськими паспортами.

"Це означає, що одні і ті ж самі люди проголосують двічі, що й використає російська пропаганда. Мовляв: "Дивіться, українці теж обирають Путіна, бо втомились від війни", — припустив радник мера міста.

Нагадаємо, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, ввечері середи, 20 грудня, ЗСУ завдали досить чутливого удару по складах РФ із боєприпасами та військовою технікою в окупованому Маріуполі.

Загалом у місті роздалося кілька потужних вибухів і за весь останній тиждень це вже другий потужний удар українських військових.