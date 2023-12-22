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Как РФ готовит оккупированный Мариуполь к выборам — подробности от Андрющенко

22 декабря 2023 07:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мариуполь сегодня: Андрющенко рассказал последние новости
Мариуполь в начале оккупации РФ. Фото: росСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Российские оккупационные власти пока не готовят захваченный ими украинский Мариуполь к выборам президента РФ. На это есть несколько веских причин, связанных в том числе с низким уровнем жизни в городе.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, в Мариуполе пока не наблюдается засилье предвыборной агитационной рекламы. Есть несколько всеобщих о выборах президента РФ. Однако он уверен, что в ближайшее время рекламы не будет.

Этому есть несколько причин. В частности, в таких шагах нет особой необходимости, а в бюджете на такие расходы нет средств. К тому же, Владимир Путин на этот раз баллотируется не от собственной партии "Единая Россия", а идет как самовыдвиженец.

Петр Андрющенко
Петр Андрющенко. Фото: google.com

"Пока непонятно, кто этим будет заниматься и откуда уйдут деньги. То есть соответствующая команда на оккупированных территориях еще не создана. Как оно будет — непонятно, учитывая большие проблемы города. Это отсутствие жилья, постоянно отключающее электричество, тепло, высокие цены на продукты. Люди очень недовольны", — уточнил Андрющенко.

Однако, по его словам, россияне готовятся к выборам в целом на оккупированных территориях и могут разрешить голосование по украинским паспортам.

"Это значит, что одни и те же люди проголосуют дважды, что и использует российская пропаганда. Мол: "Смотрите, украинцы тоже выбирают Путина, потому что устали от войны", — предположил советник мэра города.

Напомним, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, вечером среды. 20 декабря, ВСУ нанесли достаточно чувствительный удар по складам РФ с боеприпасами и военной техникой в оккупированном Мариуполе.

Всего в городе раздалось несколько мощных взрывов, и за всю последнюю неделю это уже второй мощный удар украинских военных.

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