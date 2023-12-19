Як вибори 2024 року шокують світ — журналісти розповіли, де криється загроза

Люди голосують під час виборів у США. Фото: НВ

Наступний 2024 рік досить плідний на вибори в різних країнах світу, лише в Європі відбудеться дев'ять парламентських виборів. Окрім того, найбільша увага прикута до виборів у США та Росії.

У CNN розповіли, на які вибори особливо потрібно звернути увагу та чого слід боятись.

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Вибори у 2024 році

Журналіст CNN Девід Андельман розповів, що спостерігаючи за виборчими хроніками упродовж останніх років, певні закономірності часом "викликають жах".

"На всіх континентах електорату стало надто легко відкинути давню ліберальну філософію заради гарних обіцянок — часто з боку популістських ультраправих. І перспективи кардинальних змін лише посилюються", — пише журналіст.

Він розповів, що упродовж 2024 року лише у Європі відбудеться дев'ять парламентських виборів. Не менш важливими також будуть вибори у Великій Британії, які відбудуться вже на початку 2025. За його словами, британські виборці "можуть побачити повернення Лейбористської партії до влади після 14 років правління консерваторів".

На які вибори варто звернути особливу увагу

На думку Андельмана, особливу увагу варто звернути на наступні вибори у 2024 році:

Вибори в Росії (17 березня)

Він розповідає, що, мабуть, вже ніхто не сумнівається в намірах Володимира Путіна займати президентське крісло довічно. Проте у нього все ж є один конкурент у виборчій гонці — косметичний бізнесмен Олексій Нечаєв, але надій на його перемогу мало.

Вибори в Росії. Фото: росЗМІ

"З огляду на цілком реальну можливість того, що це можуть бути останні вибори російського президента – враховуючи його вік – підбадьорений Путін після виборів може націлитися на ще більш широкі і дестабілізуючі зусилля з відновлення радянської імперії. І ризик прямої конфронтації з НАТО навряд чи можна виключати", — застерігає журналіст.

Вибори в США (5 листопада)

Головними опонентами на пост президента США є Дональд Трамп та Джо Байден.

Дональд Трамп та Джо Байден. Фото: із соцмереж

У випадку обрання Трампа, під загрозою опиниться не лише американська демократія, а й зовнішньополітичні зв'язки, адже експрезидент США неодноразово підтримував чи цитував диктаторів, а також "тепло" ставиться до лідера КНДР Кім Чен Ина та російського диктатора Володимара Путіна.

"Навіть якщо Дональд Трамп не буде обраний президентом, голосування і передвиборча кампанія до 5 листопада можуть розірвати тканину демократії в Сполучених Штатах. А якщо його оберуть, це може мати хвилеподібні наслідки для значної частини світу", — каже Андельман.

Європейський парламент (6-9 червня)

У червні 2024 року Європарламент проведе свої перші вибори після Великої Британії. Прогнозується, що вони спровокують повний хаос та "безладдя".

Вибори в Європарламенті. Фото: EPA/UPG

"На кону: подальша допомога Україні, санкції проти Росії, обмеження імміграції, відкат назад у питаннях кліматичного контролю, правосуддя і верховенства права в ЄС, а також зміни у відносинах Європи з Китаєм", — пояснює журналіст.

Окрім того, Девід Андельман наголосив, що не менш важливими є вибори в Тайвані (13 січня) та Індії (у квітні та травні). Бо якщо виборці підтримають статус-кво Тайваню, то слід очікувати, що Пекін посилить тиск і тут стоїть значно серйозніший вибір: між миром і війною. А в Індії існують побоювання, що очікувана перемога чинного прем'єр-міністра Наренда Моді дозволить йому завершити те, що він вважає центральним елементом своєї місії — непохитний індуїстський націоналізм.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, ймовірно, буде кардинальна зміна політики Америки з низки ключових питань. Очікується, що Трамп переосмислить підхід США до конфлікту в Україні, перегляне торговельні зв'язки з Китаєм та роль країни в НАТО.