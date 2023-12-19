Как выборы 2024 года шокируют мир — журналисты рассказали, где кроется угроза

Люди голосуют на выборах в США. Фото: НВ

Следующий 2024 год достаточно плодотворен на выборы в разных странах мира, только в Европе состоится девять парламентских выборов. Кроме того, наибольшее внимание уделено выборам в США и России.

В CNN рассказали, на какие выборы особенно следует обратить внимание и чего следует бояться.

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Выборы в 2024 году

Журналист CNN Дэвид Андельман рассказал, что наблюдая за избирательными хрониками за последние годы, определенные закономерности порой "вызывают ужас".

"На всех континентах электората стало слишком легко отвергнуть давнюю либеральную философию ради хороших обещаний — часто со стороны популистских ультраправых. И перспективы кардинальных перемен только усиливаются", — пишет журналист.

Он рассказал, что в 2024 году только в Европе состоится девять парламентских выборов. Не менее важны также будут выборы в Великобритании, которые состоятся уже в начале 2025. По его словам, британские избиратели "могут увидеть возвращение Лейбористской партии к власти после 14 лет правления консерваторов".

На какие выборы следует обратить особое внимание

По мнению Андельмана, особое внимание следует обратить на следующие выборы в 2024 году:

Выборы в России (17 марта)

Он рассказывает, что, по-видимому, уже никто не сомневается в намерениях Владимира Путина занимать президентское кресло пожизненно. Однако у него все же один конкурент в избирательной гонке — косметический бизнесмен Алексей Нечаев, но надежд на его победу мало.

Выборы в России. Фото: росСМИ

"Учитывая вполне реальную возможность того, что это могут быть последние выборы российского президента — учитывая его возраст — ободренный Путин после выборов может нацелиться на еще более широкие и дестабилизирующие усилия по восстановлению советской империи. И риск прямой конфронтации с НАТО вряд ли можно исключать", — предостерегает журналист.

Выборы в США (5 ноября)

Главными оппонентами на пост президента США являются Дональд Трамп и Джо Байден.

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: из соцсетей

В случае избрания Трампа под угрозой окажется не только американская демократия, но и внешнеполитические связи, ведь экс-президент США неоднократно поддерживал или цитировал диктаторов, а также "тепло" относится к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и российскому диктатору Владимиру Путину.

"Даже если Дональд Трамп не будет избран президентом, голосование и предвыборная кампания до 5 ноября могут разорвать ткань демократии в Соединенных Штатах. А если его изберут, это может привести к волнообразным последствиям для значительной части мира", — говорит Андельман.

Европейский парламент (6-9 июня)

В июне 2024 года Европарламент проведет свои первые выборы после Великобритании. Прогнозируется, что они спровоцируют полный хаос и "беспорядок".

Выборы в Европарламенте Фото: EPA/UPG

"На кону: дальнейшая помощь Украине, санкции против России, ограничение иммиграции, откат назад в вопросах климатического контроля, правосудия и верховенства права в ЕС, а также изменения в отношениях Европы с Китаем", — объясняет журналист.

Кроме того, Дэвид Андельман подчеркнул, что не менее важны выборы в Тайване (13 января) и Индии (в апреле и мае). Ибо если избиратели поддержат статус-кво Тайваня, то следует ожидать, что Пекин усилит давление и здесь стоит более серьезный выбор между миром и войной. А в Индии есть опасения, что ожидаемая победа действующего премьер-министра Наренда Моди позволит ему завершить то, что он считает центральным элементом своей миссии — непоколебимый индуистский национализм.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, вероятно, будет кардинальное изменение политики Америки по ряду ключевых вопросов. Ожидается, что Трамп переосмыслит подход США к конфликту в Украине, пересмотрит торговые связи с Китаем и роль страны в НАТО.