Як вибори в Тайвані вплинуть на відносини США та Китаю

Передвиборчий мітинг в Тайвані. Фото: АР

Вибори в Тайвані, які мають відбутись вже 13 січня, будуть справжнім викликом для США у новому році. Політичні рішення на острові вплинуть на відносини Китаю та Америки.

Про це пише "Радіо Свобода".

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Вже завтра, 13 січня, у Тайвані відбудуться президентські та парламентські вибори. Зазначається, що вони будуть перши та справжнім викликом для США у новому році для досягнення мети адміністрації Джо Байдена стабілізувати зв’язки з Китаєм.

"Вибори на Тайвані 13 січня створюють виклики для Вашингтона, незалежно від того, хто на них переможе, оскільки перемога правлячої партії обов’язково загострить напруженість у відносинах острова з Китаєм, тоді як перемога опозиції може викликати незручні питання щодо оборонної політики Тайваню", — йдеться у матеріалі.

Офіційні особи США досить обережно вели політику з Тайванем, щоб не створювати враження, що вони керують демократичним процесом на острові чи втручаються в нього.

"Ми сподіваємося, що ці вибори відбудуться без залякування, примусу чи втручання з усіх боків. Сполучені Штати не залучені і не будуть залучені до цих виборів", — заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Позиція Китаю щодо виборів у Тайвані

Уряд Тайваню неодноразово повідомляв про військовий та економічний тиск, а також втручання у вибори зі сторони Китаю. А КНР своєю чергою заявляють, що вибори в Тайвані "суто внутрішньою справою країни" і додали, що правляча Демократична прогресивна партія Тайваню намагається назвати будь-яку взаємодію між двома сторонами Тайванської протоки втручанням у вибори.

Також китайське керівництво наголошувало, що проведення виборів на острові — це свідомий вибір військового конфлікту. Це викликало побоювання, що Пекін може виконати свою обіцянку силою поставити Тайвань під свій контроль, якщо це необхідно.

Нагадаємо, голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у своєму новорічному зверненні заявив, про "воззʼєднання" Китаю з Тайванем. Він акцентував, що ця подія неминуча.

Також ми писали, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.