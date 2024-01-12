Как выборы в Тайване повлияют на отношения США и Китая

Предвыборный митинг в Тайване. Фото: АР

Выборы в Тайване, которые должны пройти уже 13 января, будут настоящим вызовом для США в новом году. Политические решения на острове повлияют на отношения Китая и Америки.

Об этом пишет "Радио Свобода".

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Уже завтра, 13 января, в Тайване пройдут президентские и парламентские выборы. Отмечается, что они будут первым и серьезным вызовом для США в новом году для достижения цели администрации Джо Байдена стабилизировать связи с Китаем.

"Выборы на Тайване 13 января создают вызовы для Вашингтона, независимо от того, кто на них победит, поскольку победа правящей партии обязательно обострит напряженность в отношениях острова с Китаем, тогда как победа оппозиции может вызвать неудобные вопросы по оборонной политике Тайваня", — говорится в материале.

Официальные лица США довольно осторожно вели политику с Тайванем, чтобы не создавать впечатление, что они управляют демократическим процессом на острове или вмешиваются в него.

"Мы надеемся, что эти выборы состоятся без устрашения, принуждения или вмешательства со всех сторон. Соединенные Штаты не привлечены и не будут привлечены к этим выборам", — заявил посол США в Китае Николас Бернс.

Позиция Китая по выборам в Тайване

Правительство Тайваня неоднократно сообщало о военном и экономическом давлении, а также о вмешательстве в выборы со стороны Китая. А КНР в свою очередь заявляют, что выборы в Тайване "чисто внутренним делом страны" и добавили, что правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня пытается назвать любое взаимодействие между двумя сторонами Тайваньского пролива вмешательством в выборы.

Также китайское руководство отмечало, что проведение выборов на острове — это осознанный выбор военного конфликта. Это вызывало опасение, что Пекин может выполнить свое обещание силой поставить Тайвань под свой контроль, если это необходимо.

Напомним, глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, о "воссоединении" Китая с Тайванем. Он акцентировал, что это событие неизбежно.

Также мы писали, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн. долларов, что составляет 10% мирового ВВП.