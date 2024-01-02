ISW фіксує активізацію у Молдові російської пропаганди напередодні виборів

Передвиборчий мітинг у Молдові. Фото: ВВС

Інститут вивчення війни фіксує поширення російськими пропагандистами інформації, що нібито понад 19% школярів у Молдові віддають перевагу здобуттю освіти російською мовою. При цьому Кремль поширює чутки, ніби панівна партія PAS перешкоджає цьому, не надаючи російській статусу "мови міжнаціонального спілкування".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Розповсюджуючи інформацію про учнів, які хочуть вчитися російською, пропагандисти РФ також стверджують, що війну у Придністров'ї та конфлікт із Гагаузією начебто спровокувала відмова молдовського уряду від визнання цієї мови державною у 1989 році.

Аналітики ISW підкреслили, що подібними заявами Росія намагається обґрунтувати будь-яку потенційну підтримку прокремлівських політиків в Молдові "як гуманітарну спробу захистити російськомовних, а не спробу політичної дестабілізації країни".

У 2022 році Кремль використав таку ж кампанію як одну з підстав для повномасштабного вторгнення в Україну.

Варто додати, що Молдова почала готуватись до виборів президента країни, які мають відбутися цього року. Чинна президентка Майя Санду вже оголосила, що балотуватиметься вдруге.

Раніше ми повідомляли, що вночі 2 січня російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні. Президент Молдови Майя Санду засудила обстріл та наголосила на необхідності подальшої міжнародної підтримки України.

Нагадуємо, що Майя Санду планує провести референдум щодо євроінтеграції Молдови у наступному році.