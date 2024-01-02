ISW фиксирует активизацию в Молдове российской пропаганды в преддверии выборов

Предвыборный митинг в Молдове. Фото: BBC

Институт изучения войны фиксирует распространение российскими пропагандистами информации, будто бы более 19% школьников в Молдове предпочитают получить образование на русском языке. При этом Кремль распространяет слухи, будто господствующая партия PAS препятствует этому, не придавая русскому статуса "языка межнационального общения".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Распространяя информацию об учениках, которые хотят учиться на русском, пропагандисты РФ также утверждают, что войну в Приднестровье и конфликт с Гагаузией якобы спровоцировал отказ молдавского правительства от признания этого языка государственным в 1989 году.

Аналитики ISW подчеркнули, что подобными заявлениями Россия пытается обосновать любую потенциальную поддержку прокремлевских политиков в Молдове "как гуманитарную попытку защитить русскоязычную, а не попытку политической дестабилизации страны".

В 2022 году Кремль использовал такую же кампанию как одно из оснований для полномасштабного вторжения в Украину.

Стоит добавить, что Молдова начала готовиться к выборам президента страны, которые должны пройти в этом году. Действующая президент Майя Санду уже объявила, что будет баллотироваться второй раз.

Ранее мы сообщали, что ночью 2 января российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Украине. Президент Молдовы Майя Санду осудила обстрел и отметила необходимость дальнейшей международной поддержки Украины.

Напомним, что Майя Санду планирует провести референдум по евроинтеграции Молдовы в следующем году.