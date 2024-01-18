Кулеба відповів, як результати виборів в США вплинуть на Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у Давосі. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що більше переймається веденням політики майбутнього президента США, аніж його ім'ям. Він наголосив, що Україна працюватиме з будь-яким президентом.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це Дмитро Кулеба сказав на дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі.

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Кулеба зазначив, що більше переймається політикою майбутнього президента США після виборів, аніж його ім'ям.

"Працюватимемо з будь-яким президентом", — наголосив міністр.

Також він висловив стурбованість тим, що ситуація в Конгресі щодо надання допомоги Україні може стати звичкою.

"Популяризація та боротьба в Конгресі зроблять систему дієздатною, але не здатною виконувати рішення. Це моє занепокоєння, не ім'я, а стан політики в США після виборів", — додав Кулеба.

Нагадаємо, що експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 Дональд Трамп, за попередніми підрахунками, переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові.

Також ми писали, що конгресвумен Марсі Каптур розповіла, коли США виділять новий пакет допомоги для України. Вона додала, що наразі існує проблема в тому, що кілька членів палати затримує спікера у його можливості просунути законопроєкт.