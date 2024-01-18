Кулеба ответил, как результаты выборов в США повлияют на Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Давосе. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что больше обеспокоен ведением политики будущего президента США, чем его именем. Он подчеркнул, что Украина будет работать с любым президентом.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом Дмитрий Кулеба сказал на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

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Кулеба отметил, что больше обеспокоен политикой будущего президента США после выборов, чем его именем.

"Будем работать с любым президентом", — подчеркнул министр.

Также он выразил обеспокоенность тем, что ситуация в Конгрессе по оказанию помощи Украине может стать привычкой.

"Популяризация и борьба в Конгрессе сделают систему дееспособной, но не способной выполнять решения. Это мое беспокойство, не имя, а состояние политики в США после выборов", — добавил Кулеба.

Напомним, что экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.

Также мы писали, что конгрессвумен Марси Каптур рассказала, когда США выделят новый пакет помощи для Украины. Она добавила, что существует проблема в том, что несколько членов палаты задерживают спикера в его возможности продвинуть законопроект.