Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Кулеба ответил, как результаты выборов в США повлияют на Украину arrow

Кулеба ответил, как результаты выборов в США повлияют на Украину

18 января 2024 03:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кулеба ответил, как результаты выборов в США повлияют на Украину
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в Давосе. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что больше обеспокоен ведением политики будущего президента США, чем его именем. Он подчеркнул, что Украина будет работать с любым президентом.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом Дмитрий Кулеба сказал на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

Читайте также:

Кулеба о выборах в США

Кулеба отметил, что больше обеспокоен политикой будущего президента США после выборов, чем его именем.

"Будем работать с любым президентом", — подчеркнул министр.

Также он выразил обеспокоенность тем, что ситуация в Конгрессе по оказанию помощи Украине может стать привычкой.

"Популяризация и борьба в Конгрессе сделают систему дееспособной, но не способной выполнять решения. Это мое беспокойство, не имя, а состояние политики в США после выборов", — добавил Кулеба.

Напомним, что экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.

Также мы писали, что конгрессвумен Марси Каптур рассказала, когда США выделят новый пакет помощи для Украины. Она добавила, что существует проблема в том, что несколько членов палаты задерживают спикера в его возможности продвинуть законопроект.

Дмитрий Кулеба
США
выборы
военная помощь
Давос
помощь
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме