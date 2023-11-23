На парламентських виборах в Нідерландах перемогла проросійська партія

Проросійський політик Герт Вілдерс, який очолює Партію свободи. Фото: REUTERS/Yves Herman

На дострокових парламентських виборах у Нідерландах перемогла проросійська партія "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс. Раніше він заявляв, що у випадку перемоги припинить усі види підтримки України.

Про це повідомляє портал NOS із посиланням на дані екзитполу Ipsos.

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Як відомо, днями у Нідерландах відбулися дострокові вибори, на яких перемогла ультраправа популістська "Партія свободи (PVV) на чолі з проросійськимполітик Герт Вілдерс. Партія PVV отримує 35 місць у парламенті зі 150. Зазначається, що цей результат є вдвічі більшим, ніж на виборах торік.

На другому місці із помітним відривом опинилася коаліція "Ліво-зелених" і лейбористів на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Цій коаліції прогнозують 26 місць у парламенті.

А третю сходинку займає консервативна партія колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте VVD. Вона отримає 23 місця в парламенті.

Як стало відомо, очільник переможної партії Герт Вілдерс виступає проти будь-якої допомоги Україні. Напередодні він пообіцяв своїм виборцям припинити підтримку України — як військову, так і політичну, і економічну. Окрім того, він закликає за вихід Нідерландів з Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно в Нідерландах на лідера партії "Форум за демократію" Тьєррі Боде напали в кафе. Проросійського політика вдарили пляшкою по голові.