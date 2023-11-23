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На парламентских выборах в Нидерландах победила пророссийская партия

23 ноября 2023 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На парламентских выборах в Нидерландах победила пророссийская партия
Пророссийский политик Герт Уилдерс, возглавляющий Партию свободы. Фото: REUTERS/Yves Herman
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На досрочных парламентских выборах в Нидерландах победила пророссийская партия "Партия свободы", возглавляемая Гертом Уилдерсом. Ранее он заявлял, что в случае победы прекратит все виды поддержки Украины.

Об этом сообщает портал NOS со ссылкой на данные экзитпола Ipsos.

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Как известно, на днях в Нидерландах состоялись досрочные выборы, на которых победила ультраправая популистская "Партия свободы" (PVV) во главе с пророссийским политиком Гертом Уилдерсом. Партия PVV получает 35 мест в парламенте из 150. Отмечается, что этот результат вдвое больше, чем на выбор в прошлом году. 

На втором месте с заметным отрывом оказалась коалиция "Лево-зеленых" и лейбористов во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. Этой коалиции прогнозируют 26 мест в парламенте.

А третье место занимает консервативная партия бывшего премьер-министра Марка Рютте VVD. Она получит 23 места в парламенте.

Как стало известно, глава победной партии Герт Уилдерс выступает против любой помощи Украине. Накануне он пообещал своим избирателям прекратить поддержку Украины как военную, так и политическую, и экономическую. Кроме того, он призывает за выход Нидерландов из Евросоюза.

Напомним, недавно в Нидерландах на лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде напали в кафе. Пророссийский политик ударили бутылкой по голове.

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