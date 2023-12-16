Новий президент Аргентини провів розіграш серед громадян — що подарував Мілей

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей. Фото: Reuters

Президент Аргентини Хав'єр Мілей у п'ятницю розіграв останню зарплату, яку він отримав як депутат. Він це зробив перед присягою на посаду лідера держави. Мілей подарував 2,5 тисячі доларів аргентинці.

Про це повідомляє Associated Press.

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Під час прямої відеотрансляції в Instagram Мілей продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента. В ефірі також відбувся останній розіграш місячної зарплати Мілея як народного депутата — 2,1 мільйона аргентинських песо, або близько 2500 доларів. Переможцем розіграшу стала Вероніка Гомес.

"Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу", — сказав Мілей.

Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Мілей пообіцяв, що розігруватиме свою щомісячну зарплату.

"Під час моєї кампанії в народні депутати я пообіцяв пожертвувати свою зарплату... і, так само як я дотримав своє слово як депутат, я тримаю своє слово як президент", — додав президент.

Він закликав аргентинців не піддаватися песимізму після радикальних економічних заходів, оголошених його урядом цього тижня, заявивши, що він відданий своїй справі та припиненню інфляції в країні, яка зараз становить понад 160% на рік.

Нагадаємо, 10 грудня, відбулася інавгурація Хав'єра Мілея в Аргентині. Вона пройшла у будівлі Конгресу Аргентини. Хав'єр Мілей прийняв присягу як очільник держави, після чого йому вручили президентську стрічку та жезл.

Додамо, Хав'єр Мілей звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він запропонував йому провести в своїй країні мирний саміт "Україна — Латинська Америка" щодо розв'язання війни з Росією.