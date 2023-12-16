Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Новый президент Аргентины провел розыгрыш среди граждан — что подарил Милей arrow

Новый президент Аргентины провел розыгрыш среди граждан — что подарил Милей

16 декабря 2023 14:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Новый президент Аргентины провел розыгрыш среди граждан — что подарил Милей
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу разыграл последнюю зарплату, которую он получил в качестве депутата. Он сделал это перед присягой на пост лидера государства. Милей подарил 2,5 тысячи долларов аргентинке.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Милей подарил свою зарплату аргентинке

Во время прямой видео-трансляции в Instagram Милей продемонстрировал свой офис и похвастался своими атрибутами президента. В эфире также состоялся последний розыгрыш месячной зарплаты Милея как народного депутата — 2,1 миллиона аргентинских песо, или около 2500 долларов. Победителем розыгрыша стала Вероника Гомес.

"Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу", — сказал Милей.

Во время своей депутатской кампании два года назад Милей пообещал, что будет разыгрывать свою ежемесячную зарплату.

"Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату... и так же, как я сдержал свое слово как депутат, я сдержу свое слово как президент", — добавил президент.

Он призвал аргентинцев не подвергаться пессимизму после радикальных экономических мер, объявленных его правительством на этой неделе, заявив, что он предан своему делу и прекращению инфляции в стране, которая сейчас составляет более 160% в год.

Напомним, 10 декабря, состоялась инаугурация Хавьера Милея в Аргентине. Она прошла в здании Конгресса Аргентины. Хавьер Милей принял присягу в качестве главы государства, после чего ему вручили президентскую ленту и жезл.

Добавим, Хавьер Милей обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он предложил ему провести в своей стране мирный саммит "Украина — Латинская Америка" по решению войны с Россией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме