Новый президент Аргентины провел розыгрыш среди граждан — что подарил Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу разыграл последнюю зарплату, которую он получил в качестве депутата. Он сделал это перед присягой на пост лидера государства. Милей подарил 2,5 тысячи долларов аргентинке.
Об этом сообщает Associated Press.
Милей подарил свою зарплату аргентинке
Во время прямой видео-трансляции в Instagram Милей продемонстрировал свой офис и похвастался своими атрибутами президента. В эфире также состоялся последний розыгрыш месячной зарплаты Милея как народного депутата — 2,1 миллиона аргентинских песо, или около 2500 долларов. Победителем розыгрыша стала Вероника Гомес.
"Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу", — сказал Милей.
Во время своей депутатской кампании два года назад Милей пообещал, что будет разыгрывать свою ежемесячную зарплату.
"Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату... и так же, как я сдержал свое слово как депутат, я сдержу свое слово как президент", — добавил президент.
Он призвал аргентинцев не подвергаться пессимизму после радикальных экономических мер, объявленных его правительством на этой неделе, заявив, что он предан своему делу и прекращению инфляции в стране, которая сейчас составляет более 160% в год.
Напомним, 10 декабря, состоялась инаугурация Хавьера Милея в Аргентине. Она прошла в здании Конгресса Аргентины. Хавьер Милей принял присягу в качестве главы государства, после чего ему вручили президентскую ленту и жезл.
Добавим, Хавьер Милей обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он предложил ему провести в своей стране мирный саммит "Украина — Латинская Америка" по решению войны с Россией.
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