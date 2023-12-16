Новый президент Аргентины провел розыгрыш среди граждан — что подарил Милей

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей в пятницу разыграл последнюю зарплату, которую он получил в качестве депутата. Он сделал это перед присягой на пост лидера государства. Милей подарил 2,5 тысячи долларов аргентинке.

Об этом сообщает Associated Press.

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Во время прямой видео-трансляции в Instagram Милей продемонстрировал свой офис и похвастался своими атрибутами президента. В эфире также состоялся последний розыгрыш месячной зарплаты Милея как народного депутата — 2,1 миллиона аргентинских песо, или около 2500 долларов. Победителем розыгрыша стала Вероника Гомес.

"Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу", — сказал Милей.

Во время своей депутатской кампании два года назад Милей пообещал, что будет разыгрывать свою ежемесячную зарплату.

"Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату... и так же, как я сдержал свое слово как депутат, я сдержу свое слово как президент", — добавил президент.

Он призвал аргентинцев не подвергаться пессимизму после радикальных экономических мер, объявленных его правительством на этой неделе, заявив, что он предан своему делу и прекращению инфляции в стране, которая сейчас составляет более 160% в год.

Напомним, 10 декабря, состоялась инаугурация Хавьера Милея в Аргентине. Она прошла в здании Конгресса Аргентины. Хавьер Милей принял присягу в качестве главы государства, после чего ему вручили президентскую ленту и жезл.

Добавим, Хавьер Милей обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он предложил ему провести в своей стране мирный саммит "Украина — Латинская Америка" по решению войны с Россией.