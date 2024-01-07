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Орбан може стати тимчасовим президентом Європейської Ради, — Politico

7 січня 2024 13:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Орбан може стати тимчасовим президентом Європейської Ради, — Politico
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може тимчасово обійняти посаду президента Європейської Ради в разі того, якщо теперішній голова Шарль Мішель звільниться через своє обрання до Європарламенту влітку. Як відомо, Шарль Мішель висунув свою кандидатуру на виборах до Європарламенту, які відбудуться в червні. 

Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на заяву прес-секретаря Мішеля.

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Зазначається, що Шарль Мішель планує обійняти цю посаду в середині липня. Якщо його буде обрано, то лідери Європейського Союзу повинні будуть швидко обрати наступника на звільнену ним посаду в Європейській Раді. 

"Якщо вони цього не зроблять, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия країна в липні перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС, вестиме засідання — роль посередника, яку зазвичай виконує президент Європейської Ради", — пояснили у матеріалі.

Чому інші лідери країн ЄС проти такого сценарію

Проте у виданні наголошують, що такого сценарію намагаються "відчайдушно" уникати більшість інших 26 лідерів країн ЄС через напруженість відносин між ними та Орбаном, до прикладу, через підтримку Європейського Союзу України та "порушення верховенства права в Угорщині".

"Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту. Зазвичай Мішель залишався б на своїй посаді до кінця листопада, коли буде сформовано новий склад Колегії комісарів. Хоча рішення Мішеля є кошерним з юридичної точки зору, воно створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки вони зазвичай мають більше часу на роз'їзди і домовленості під час великого розподілу керівних посад, який завжди відбувається після п'ятирічних виборів в ЄС", — додають у повідомленні. 

Відомо, що після парламентських виборів, які відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, лідери Європи зустрінуться спочатку 17 червня, а потім 27-28 червня. Під час цих зустрічей вони, швидше за все, будуть намагатися погодити заміну на теперішню посаду Мішеля. 

Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Співрозмовники обговорили можливу зустріч лідерів обох держав.

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