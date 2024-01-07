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Орбан может стать временным президентом Европейского Совета, — Politico

7 января 2024 13:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Орбан может стать временным президентом Европейского Совета, — Politico
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно занять пост президента Европейского Совета в случае, если нынешний глава Шарль Мишель уволится из-за своего избрания летом в Европарламент. Как известно, Шарль Мишель выдвинул свою кандидатуру на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне.

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Мишеля.

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Отмечается, что Шарль Мишель планирует занять этот пост в середине июля. Если он будет избран, то лидеры Европейского Союза должны будут быстро избрать преемника на уволенную им должность в Европейском Совете.

"Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна в июле переберет на себя ротационное председательство в Совете ЕС, будет вести заседание — роль посредника, обычно исполняемого президентом Европейского Совета", — объяснили в материале.

Почему другие лидеры стран ЕС против такого сценария

Однако в издании подчеркивают, что такого сценария пытаются "отчаянно" избежать большинство других 26 лидеров стран ЕС из-за напряженности отношений между ними и Орбаном, к примеру из-за поддержки Европейским Союзом Украины и "нарушения верховенства права в Венгрии".

"Это первый случай, когда действующий президент Совета ЕС будет кандидатом на выборах в Европейский парламент. Обычно Мишель оставался бы на своем посту до конца ноября, когда будет сформирован новый состав Коллегии комиссаров. Хотя решение Мишеля является кошерным с юридической точки зрения, оно создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку у них  обычно больше времени на разъезды и договоренности во время большого распределения руководящих должностей, который всегда происходит после пятилетних выборов в ЕС", — добавляют в сообщении.

Известно, что после парламентских выборов, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, лидеры Европы встретятся сначала 17 июня, а затем 27-28 июня. Во время этих встреч они, скорее всего, будут пытаться согласовать замену на нынешнюю должность Мишеля.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Собеседники обсудили возможную встречу лидеров обоих государств.

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