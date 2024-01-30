Орбан зробив скандальну заяву про завершення війни та Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та експрезидент США Дональд Трамп. Фото: EPA

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан високо оцінив експрезидента США Дональда Трампа, особливо наголосивши на його ролі у врегулюванні конфліктів. На думку Орбана, Трамп є одним із найуспішніших американських президентів на міжнародній арені.

Про це він розповів в інтерв'ю для Le Point.

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"Трамп не став ініціатором жодної війни. Угоди Авраама є справжнім шансом для досягнення миру, стабільності та прийнятних умов життя в складному регіоні Близького Сходу", — заявив угорський лідер.

Орбан також висловив упевненість, що якби Трамп залишався президентом США у лютому 2022 року, то в Європі не сталося б війни.

"На сьогодні я не бачу в Європі чи Америці іншого лідера, здатного покласти край війні. Світ має ім'я, і це ім'я — Дональд Трамп", — наголосив Орбан.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, який прагне знову обійняти посаду американського лідера, зробив заяву про війну в Україні . За його словами, він має чудові відносини з російським диктатором Володимиром Путіним і він зможе домовитися з ним, щоб припинити бойові дії на території України.

Незабаром Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучну заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні. За словами гаранта, Путін ніколи не зупиниться, а Трампу слід спочатку подумати, а потім говорити.