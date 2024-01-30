Орбан сделал скандальное заявление о завершении войны и Трампе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Фото: EPA

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан высоко оценил экс-президента США Дональда Трампа, особо подчеркнув его роль в урегулировании конфликтов. По мнению Орбана, Трамп является одним из наиболее успешных американских президентов на международной арене.

Об этом Орбан рассказал в интервью для Le Point.

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"Трамп не стал инициатором ни одной войны. Соглашения Авраама представляют собой настоящий шанс для достижения мира, стабильности и приемлемых условий жизни в сложном регионе Ближнего Востока", — заявил венгерский лидер.

Орбан также выразил уверенность, что если бы Трамп оставался президентом США в феврале 2022 года, то в Европе не произошло бы войны.

"На сегодняшний день я не вижу в Европе или Америке другого лидера, способного положить конец войне. Мир имеет имя, и это имя — Дональд Трамп", — подчеркнул Орбан.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп, стремящийся снова занять пост американского лидера, сделал заявление о войне в Украине. По его словам, у него отличные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и он сможет договориться с ним, чтобы прекратить боевые действия на территории Украины.

Вскоре Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкие заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине. По словам гаранта, Путин никогда не остановится, а Трампу следует сначала подумать, а потом говорить.