Партія президента Сербії перемагає на виборах до парламенту — ставлення країни до України

Президент Сербії Олександр Вучич. Фото: SCANPIX/AP/Darko Vojinovic

Перемога Сербської прогресивної партії (SNS) під керівництвом президента Олександра Вучича перемагає на дострокових парламентських виборах . Сам лідер Сербії висловив своє задоволення результатами виборів, назвавши їх абсолютною перемогою.

Про це повідомляє rts.rs.

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За даними соціологічних досліджень CeSID/IPSOS, заснованих на 90,2% підрахованих голосів, коаліція "Олександар Вучич — Сербія не повинна зупинитися" отримала 46,3% голосів, що відповідає 128 мандатам.

За ними слідує опозиційна лівоцентристська партія "Сербія проти насильства" з результатом у 23,6% голосів (65 мандатів).

Третє місце посіла коаліція Соціалістичної партії Сербії (SPS) із 6,6% голосів (18 мандатів). Коаліція NADA отримала 4,9% голосів та 13 мандатів.

Результати голосування у Сербії. Фото: скриншот

Ставлення президента Сербії до України

Відомо, що Вучич також відомий своєю неоднозначною позицією щодо війни між Росією та Україною. Однак на початку 2023 року він заявив в інтерв'ю Bloomberg, що Сербія не може підтримувати російське вторгнення в Україну, визнаючи Крим та Донбас частинами України.

Президент наголосив, що погляди Сербії на це питання залишаться незмінними. Вучич також спростував інформацію про часті зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, стверджуючи, що не спілкувався з ним протягом кількох місяців.

Нагадаємо, що філію російської організації "Інша Україна" зареєстрували у Сербії. Відомо, що рух створив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук після обміну з полону.