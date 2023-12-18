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Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент — отношение страны к Украине

18 декабря 2023 09:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент — отношение страны к Украине
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: SCANPIX/AP/Darko Vojinovic
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Победа Сербской прогрессивной партии (SNS) под руководством президента Александара Вучича побеждает на досрочных парламентских выборах. Сам лидер Сербии выразил свое удовлетворение результатами выборов, назвав их абсолютной победой.

Об этом сообщает rts.rs.

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По данным социологических исследований CeSID/IPSOS, основанных на 90,2% подсчитанных голосов, коалиция "Александар Вучич — Сербия не должна остановиться" получила 46,3% голосов, что соответствует 128 мандатам. 

За ними следует оппозиционная левоцентристская партия "Сербия против насилия" с результатом в 23,6% голосов (65 мандатов). 

Третье место заняла коалиция Социалистической партии Сербии (SPS) с 6,6% голосов (18 мандатов). Коалиция NADA получила 4,9% голосов и 13 мандатов.

Сербия
Результаты голосования в Сербии. Фото: скриншот

Отношение президента Сербии к Украине

Известно, что Вучич также известен своей неоднозначной позицией по поводу войны между Россией и Украиной. Однако в начале 2023 года он заявил в интервью Bloomberg, что Сербия не может поддерживать российское вторжение в Украину, признавая Крым и Донбасс частями Украины.

Президент подчеркнул, что взгляды Сербии на этот вопрос останутся неизменными. Вучич также опроверг информацию о частых встречах с российским лидером Владимиром Путиным, утверждая, что не общался с ним на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что филиал российской организации "Другая Украина" зарегистрировали в Сербии. Известно, что движение создал обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук после обмена из плена.

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