Посол Німеччини зробив прогноз щодо термінів правління Путіна

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламбсдорф поділився думкою, що президент Володимир Путін, якого він схарактеризував як диктатора, не планує розпочинати діалог з Україною і має намір продовжувати військові дії. За його словами, Путін, ймовірно, залишиться при владі в Росії принаймні до 2030 року.

Про це посол повідомив в інтерв'ю каналу ARD.

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Ламбсдорф підкреслив, що немає жодних ознак того, що після виборів у 2024 році політика Путіна зміниться, і немає жодних свідчень про те, що він може бути замінений. Дипломат передбачає, що Путіна буде переобрано, вказуючи на відсутність слабких місць у його системі управління.

Посол зазначив, що термін президентства в Росії становить шість років, і наступні вибори заплановані на березень 2024 року. При цьому Ламбсдорф не бачить жодних ознак внутрішніх розколів у системі Путіна та не помічає жодних проблем зі здоров'ям у російського лідера.

"Не спостерігається жодних свідчень, які передбачають, що Володимир Путін змінить свої політичні погляди після виборів 2024 року. Все вказує на те, що зміни Путіна на посаді президента не відбудеться. Очікується, що Путіна буде переобрано. Я не бачу явних слабких місць у системі управління, яку Путін представляє", — каже він.

Посол також висловив підтримку посиленню санкцій проти Росії, проте визнав, що санкції не є розв'язанням усіх проблем. Він наголосив, що санкції призначені для підвищення ціни небажаної поведінки, і це вже доведено.

Нагадаємо, що з вересня 2023 року з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін натякає на зупинення воєнних дій у війні з Україною. Передбачається, що це, можливо, заморожування війни на нинішній лінії фронту.

Крім того, заяви лідера Росії Володимира Путіна про мирні наміри щодо НАТО здаються непереконливими на тлі загроз, які він та інші високопосадовці нещодавно висловлювали на адресу країн-членів альянсу. Щобільше, його заяви нагадують ті, що були перед вторгненням до України.