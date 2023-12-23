Посол Германии сделал прогноз о сроках правления Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф поделился мнением, что президент Владимир Путин, который он охарактеризовал как диктатора, не планирует начинать диалог с Украиной и намерен продолжать военные действия. По его словам, Путин, вероятно, останется у власти в России по крайней мере до 2030 года.

Об этом посол сообщил в интервью каналу ARD.

Читайте также:

Когда закончится срок правления Путина

Ламбсдорф подчеркнул, что нет никаких признаков того, что после выборов в 2024 году политика Путина изменится, и нет никаких свидетельств того, что он может быть заменен. Дипломат предполагает, что Путин будет переизбран, указывая на отсутствие слабых мест в его системе управления.

Посол указал, что срок президентства в России составляет шесть лет, и следующие выборы запланированы на март 2024 года. При этом Ламбсдорф не видит никаких признаков внутренних расколов в системе Путина и не замечает никаких проблем со здоровьем у российского лидера.

"Не наблюдается никаких свидетельств, предполагающих, что Владимир Путин изменит свои политические взгляды после выборов 2024 года. Все указывает на то, что смены Путина на посту президента не произойдет. Ожидается, что Путин будет переизбран. Я не вижу явных слабых мест в системе управления, которую Путин представляет", — говорит он.

Посол также выразил поддержку усилению санкций против России, однако признал, что санкции не являются решением всех проблем. Он подчеркнул, что санкции предназначены для повышения цены нежелательного поведения, и это уже доказано.

Напомним, что с сентября 2023 года появилась информация о том, что президент России Владимир Путин намекает на остановку военных действий в войне с Украиной. Предполагается, что это может быть замораживание войны на нынешней линии фронта.

Кроме того, заявления лидера России Владимира Путина о мирных намерениях по отношению к НАТО кажутся неубедительными на фоне угроз, которые он и другие высокопоставленные российские чиновники недавно высказывали в адрес стран-членов альянса. Более того, его заявления напоминают те, которые были перед вторжением в Украину.

