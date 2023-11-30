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Представники всіх фракцій ВР вирішили, чи будуть вибори в Україні під час війни

30 листопада 2023 18:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Представники всіх фракцій ВР вирішили, чи будуть вибори в Україні під час війни
Голосування на виборах Президента України. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Представники всіх фракцій Верховної ради України підписали меморандум про неприпустимість голосування до закінчення воєнного стану. Крім того, народні обранці вирішили, що виборів не буде щонайменше півроку після війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Народні депутати вирішили, що вибори під час воєнного стану неприпустимі. Впродовж півроку після його закінчення вибори також не проводитимуть.

вибори
Титульна сторінка меморандуму. Фото: скриншот
вибори
Текст меморандуму. Фото: скриншот
вибори
Текст меморандуму. Фото: скриншот
вибори
Текст меморандуму. Фото: скриншот
вибори
Підписи нардепів під меморандумом. Фото: скриншот
вибори
Название
вибори
Підписи нардепів під меморандумом. Фото: скриншот

Документ, опублікований у мережі, підписали в рамках зустрічі у форматі "Діалог Жана Моне" за участі ексголови Європарламенту Пета Кокса. Вона відбулася ще 10-12 листопада в селищі Тур'я Пасіка Закарпатської області.

Раніше мі повідомляли, що у період дії воєнного стану, згідно із законодавством України, не допускається проведення виборів. Це означає, що Володимир Зеленський продовжуватиме виконувати свої обов'язки глави держави після закінчення терміну його президентства.

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