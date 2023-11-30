Представители всех фракций ВР решили, будут ли выборы в Украине во время войны

Голосование на выборах Президента. Фото: УНИАН

Представители всех фракций Верховной рады подписали меморандум о недопустимости голосования до окончания военного положения. Кроме того, народные избранники решили, что выборов не будет не менее полугода после войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Народные депутаты решили, что выборы во время военного положения недопустимы. Полгода после его окончания выборы также не будут проводить.

Титульная страница меморандума. Фото: скриншот

Текст меморандума. Фото: скриншот

Текст меморандума. Фото: скриншот

Текст меморандума. Фото: скриншот

Подписи нардепов под меморандумом. Фото: скриншот

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Подписи нардепов под меморандумом. Фото: скриншот

Документ, опубликованный в сети, был подписан в рамках встречи в формате "Диалог Жана Моне" с участием экспредседателя Европарламента Пета Кокса. Она состоялась еще 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области.

Ранее мы сообщали, что в период действия военного положения, согласно законодательству Украины, не допускается проведение выборов. Это означает, что Владимир Зеленский будет продолжать выполнять свои обязанности главы государства по истечении срока его президентства.