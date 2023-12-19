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Рейтинг Байдена стрімко падає серед молоді — опитування

19 грудня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рейтинг Джо Байдена стрімко падає серед молоді
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Рейтинг президента США Джо Байдена швидко падає серед молодих виборців. Це пов'язано з тим, що молодь розчарована у політиці, яку веде американський лідер, зокрема стосовно питань клімату та нездатності списати студентський борг за кредитами.

Про це повідомляє NBC News.

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Чому падає рейтинг Джо Байдена серед молоді

Молоді виборці, розкидані по різних містах і займаються різноманітною роботою, мають різні політичні погляди. Однак їх об'єднує одне: у 2020 році вони підтримали Джо Байдена, але зараз вони висловлюють сумніви, що знову нададуть йому підтримку у 2024 році.

Останнє опитування NBC News, проведене у листопаді, показало, що серед молодих виборців у віці 18–34 років Байден конкурує з колишнім президентом Дональдом Трампом. Це опитування, проведене за рік до виборів, є своєрідним моментальним знімком ситуації, і Байден і його партія ще мають час для того, щоб повернути собі підтримку молоді. Однак це вимагатиме значних зусиль.

В інтерв'ю з учасниками опитування NBC News, а також з іншими молодими виборцями, які підтримували Байдена у 2020 році, стало зрозуміло, що вони розчаровані його діями та чекають на конкретні кроки для відновлення довіри.

Наприклад, 24-річний Камарен висловив складність вибору.

"Це так складно, тому що таке відчуття, що якби я віддав свій голос за Байдена, я б показав Демократичній партії, що вони пропонують, достатньо, а це, на мою думку, щонайменше", — говорить він.

Чим незадоволені молоді виборці стосовно Джо Байдена

Видання повідомляє, що виборці висловили розчарування з низки політичних питань, включаючи неефективні заходи щодо боротьби зі зміною клімату, небажання Байдена повністю анулювати борги за студентськими кредитами та законодавчо закріпити рішення у справі Роу проти Уейда з огляду на сильний поділ у Конгресі. Однак найбільш значним фактором, можливо, стала реакція Байдена на війну між Ізраїлем та Хамасом.

За даними опитування NBC News, проведеного за місяць після початку конфлікту, 70% молодих виборців до 35 років не схвалили дії Байдена в цій війні.

Один із дослідників громадської думки від Демократичної партії зазначив, що деякі молоді люди зазнають економічної тривоги. Можливо це пов'язано з тим, що вони не досягають тих самих економічних успіхів, як їхні батьки.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне того, щоб Україна здобула перемогу у війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.

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