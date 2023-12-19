Рейтинг Джо Байдена стрімко падає серед молоді

Рейтинг Байдена стрімко падає серед молоді — опитування
Рейтинг президента США Джо Байдена швидко падає серед молодих виборців. Це пов'язано з тим, що молодь розчарована у політиці, яку веде американський лідер, зокрема стосовно питань клімату та нездатності списати студентський борг за кредитами.
Про це повідомляє NBC News.
Чому падає рейтинг Джо Байдена серед молоді
Молоді виборці, розкидані по різних містах і займаються різноманітною роботою, мають різні політичні погляди. Однак їх об'єднує одне: у 2020 році вони підтримали Джо Байдена, але зараз вони висловлюють сумніви, що знову нададуть йому підтримку у 2024 році.
Останнє опитування NBC News, проведене у листопаді, показало, що серед молодих виборців у віці 18–34 років Байден конкурує з колишнім президентом Дональдом Трампом. Це опитування, проведене за рік до виборів, є своєрідним моментальним знімком ситуації, і Байден і його партія ще мають час для того, щоб повернути собі підтримку молоді. Однак це вимагатиме значних зусиль.
В інтерв'ю з учасниками опитування NBC News, а також з іншими молодими виборцями, які підтримували Байдена у 2020 році, стало зрозуміло, що вони розчаровані його діями та чекають на конкретні кроки для відновлення довіри.
Наприклад, 24-річний Камарен висловив складність вибору.
"Це так складно, тому що таке відчуття, що якби я віддав свій голос за Байдена, я б показав Демократичній партії, що вони пропонують, достатньо, а це, на мою думку, щонайменше", — говорить він.
Чим незадоволені молоді виборці стосовно Джо Байдена
Видання повідомляє, що виборці висловили розчарування з низки політичних питань, включаючи неефективні заходи щодо боротьби зі зміною клімату, небажання Байдена повністю анулювати борги за студентськими кредитами та законодавчо закріпити рішення у справі Роу проти Уейда з огляду на сильний поділ у Конгресі. Однак найбільш значним фактором, можливо, стала реакція Байдена на війну між Ізраїлем та Хамасом.
За даними опитування NBC News, проведеного за місяць після початку конфлікту, 70% молодих виборців до 35 років не схвалили дії Байдена в цій війні.
Один із дослідників громадської думки від Демократичної партії зазначив, що деякі молоді люди зазнають економічної тривоги. Можливо це пов'язано з тим, що вони не досягають тих самих економічних успіхів, як їхні батьки.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне того, щоб Україна здобула перемогу у війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.
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