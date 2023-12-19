Рейтинг Джо Байдена стремительно падает среди молодежи

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Рейтинг президента США Джо Байдена стремительно падает среди молодых избирателей. Это связано с тем, что молодежь разочарована в политике, которую ведет американский лидер, в частности по отношению к вопросам климата и неспособностью списать студенческий долг по кредитам.

Об этом сообщает NBC News.

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Почему падает рейтинг Джо Байдена среди молодежи

Молодые избиратели, разбросанные по различным городам и занимающиеся разнообразной работой, обладают различными политическими взглядами. Однако их объединяет одно: в 2020 году они поддержали Джо Байдена, но сейчас они выражают сомнения в том, что снова окажут ему поддержку в 2024 году.

Последний опрос NBC News, проведенный в ноябре, показал, что среди молодых избирателей в возрасте 18–34 лет Байден конкурирует с бывшим президентом Дональдом Трампом. Этот опрос, проведенный за год до выборов, является своего рода моментальным снимком ситуации, и у Байдена и его партии еще есть время для того, чтобы вернуть себе поддержку молодежи. Однако это потребует значительных усилий.

В интервью с участниками опроса NBC News, а также с другими молодыми избирателями, которые поддерживали Байдена в 2020 году, стало ясно, что они разочарованы его действиями и ожидают конкретных шагов для восстановления доверия.

К примеру, 24-летний Камарен выразил сложность своего выбора.

"Это так сложно, потому что такое ощущение, что если бы я отдал свой голос за Байдена, я бы показал Демократической партии, что они предлагают, достаточно, а это, по моему мнению, самый минимум", — говорит он.

Чем недовольны молодые избиратели по отношению к Джо Байдену

Издание сообщает, что избиратели выразили разочарование по ряду политических вопросов, включая неэффективные меры по борьбе с изменением климата, нежелание Байдена полностью аннулировать долги по студенческим кредитам и законодательно закрепить решение по делу Роу против Уэйда, учитывая сильное разделение в Конгрессе. Однако наиболее значительным фактором, возможно, стала реакция Байдена на войну между Израилем и Хамасом.

По данным опроса NBC News, проведенного спустя месяц после начала конфликта, 70% молодых избирателей до 35 лет не одобрили действия Байдена в этой войне.

Один из исследователей общественного мнения от Демократической партии, отметил, что некоторые молодые люди испытывают экономическую тревогу. Возможно это связано с тем, что они не достигают тех же экономических успехов, как их родители.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.