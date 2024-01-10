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Росія хоче втрутитись у вибори США, — американська розвідка

10 січня 2024 13:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія хоче втрутитись у вибори США, — американська розвідка
Вибори у США. Фото: AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри війну, яку Росія веде в Україні, вона хоче ще й втрутитися у вибори США в 2024 році та посіяти серед суспільства розкол. РФ лякає перспектива військової допомоги Америки для нашої держави.

Про це повідомляє CNN

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Директор Агентства національної безпеки генерал Пол Накасон заявив, що Росія все ще має достатньо можливостей для втручання у президентські вибори в Сполучених Штатах, попри виснажливу дворічну війну в Україні.

"Це важливий рік для них. Росіяни дивляться на вибори в США, і я припускаю, що з огляду на виклик, який вони мають в Україні, вони, очевидно, хочуть вплинути на це", — каже він. 

З думкою Накасоне також погодився і директор ФБР Кріс Рей. За його словами, політика США має глибоке значення для російського абсолютно неспровокованого та обурливого вторгнення в Україну. 

Також урядовці розповіли, що розвідка РФ вивчає, як вона може вплинути на підтримку України з боку США і намагається всіляко цьому перешкоджати. Однак вони сподіваються, що США зможуть захистити вибори завдяки структурній співпраці між органами національної безпеки, кіберагенціями та приватним сектором, однак визнали, що іноземні супротивники також покращують свої можливості.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ назвали ТОП-10 ризиків для світу у 2024 році. Серед них є розкол в США внаслідок виборчої гонки.  

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