Россия хочет вмешаться в выборы США, — американская разведка

Выборы в США. Фото: AFP

Несмотря на войну, которую Россия ведет в Украине, она хочет вмешаться в выборы США в 2024 году и посеять среди общества раскол. РФ очень пугает перспектива военной помощи Америки для нашего государства.

Об этом сообщает CNN.

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Директор Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасон заявил, что у России все еще есть достаточно возможностей для вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, несмотря на изнурительную двухлетнюю войну в Украине.

"Это важный год для них. Россияне смотрят на выборы в США, и я предполагаю, что, учитывая вызов, который они имеют в Украине, они, очевидно, хотят повлиять на это", — говорит он.

С мнением Накасоне также согласился и директор ФБР Крис Рэй. По его словам, политика США имеет глубокое значение для российского абсолютно неспровоцированного и возмутительного вторжения в Украину.

Также чиновники рассказали, что разведка РФ изучает, как она может повлиять на поддержку Украины со стороны США и пытается всячески препятствовать этому. Однако они надеются, что США смогут защитить выборы благодаря структурному сотрудничеству между органами национальной безопасности, киберагенциями и частным сектором, однако признали, что иностранные противники также улучшают свои возможности.

Напомним, недавно СМИ назвали ТОП-10 рисков для мира в 2024 году. Среди них есть раскол в США в результате избирательной гонки.