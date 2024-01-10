Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Выборы arrow Россия хочет вмешаться в выборы США, — американская разведка arrow

Россия хочет вмешаться в выборы США, — американская разведка

10 января 2024 13:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия хочет вмешаться в выборы США, — американская разведка
Выборы в США. Фото: AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на войну, которую Россия ведет в Украине, она хочет вмешаться в выборы США в 2024 году и посеять среди общества раскол. РФ очень пугает перспектива военной помощи Америки для нашего государства.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Как РФ хочет вмешаться в выборы США

Директор Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасон заявил, что у России все еще есть достаточно возможностей для вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, несмотря на изнурительную двухлетнюю войну в Украине.

"Это важный год для них. Россияне смотрят на выборы в США, и я предполагаю, что, учитывая вызов, который они имеют в Украине, они, очевидно, хотят повлиять на это", — говорит он.

С мнением Накасоне также согласился и директор ФБР Крис Рэй. По его словам, политика США имеет глубокое значение для российского абсолютно неспровоцированного и возмутительного вторжения в Украину.

Также чиновники рассказали, что разведка РФ изучает, как она может повлиять на поддержку Украины со стороны США и пытается всячески препятствовать этому. Однако они надеются, что США смогут защитить выборы благодаря структурному сотрудничеству между органами национальной безопасности, киберагенциями и частным сектором, однако признали, что иностранные противники также улучшают свои возможности.

Напомним, недавно СМИ назвали ТОП-10 рисков для мира в 2024 году. Среди них есть раскол в США в результате избирательной гонки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме