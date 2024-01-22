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Сколько украинцев будут голосовать за Зеленского, если он пойдет на второй срок — опрос

22 января 2024 06:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько украинцев будут голосовать за Зеленского, если он пойдет на второй срок — опрос
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Немалый процент украинцев поддержал бы на президентских выборах действующего президента Владимира Зеленского, согласно опросу "Передовых правовых инициатив". Это связано с тем, что у украинского лидера появился серьезный конкурент.

Об этом свидетельствует исследование ВОО "Передовые Правовые Инициативы".

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Согласно опросу, у 28% респондентов будет негативная реакция, если Владимир Зеленский вторично баллотируется в президенты Украины. Однако гаранта бы поддержали 13% украинцев.

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Примечательно, что в большинстве вопросов относительно будущего руководителя страны опрошенные граждане предпочитают Валерия Залужного. Если бы выборы проходили на следующей неделе, то за него отдали бы свой голос 21% украинцев, а за Зеленского проголосовали бы 14% респондентов. Еще больший процент среди уверенных в своих ответах людей — 32% и 23% соответственно.

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Также видим пользу на стороне Главнокомандующего, если бы он прошел во второй тур вместе с действующим Президентом Украины. Таким образом, Залужному отдадут свой выбор 38% избирателей, а Зеленскому 16%.

Наблюдается немалый процент тех, кто не планирует участвовать в выборах. По разным вопросам таких респондентов насчитывается более 30-40%.

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Около 19% опрошенных украинцев на парламентских выборах голосовали бы за Партию Валерия Залужного, за Блок Зеленского — 13%, еще 12% респондентов затруднились ответить.

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"
Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

"Опрошено в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и за рубежом (где наибольшее количество украинских беженцев) 10 842 респондента в возрасте от 18 лет. 50% опрошено методом интервью "face-to-face" и 50% — по мобильному телефону приложение системы "IQR", разработанное специалистами "ППИ". Погрешность репрезентативности не превышает 1,5%", — заверили исследователи.

Напомним, что Всеукраинская общественная организация "Передовые Правовые Инициативы" также провела опрос среди украинцев по одобрению деятельности представителей власти. Всего в опросе приняло участие 10 842 респондентов.

Владимир Зеленский
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украинцы
Валерий Залужный
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исследование
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