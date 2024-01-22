Сколько украинцев будут голосовать за Зеленского, если он пойдет на второй срок — опрос

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Немалый процент украинцев поддержал бы на президентских выборах действующего президента Владимира Зеленского, согласно опросу "Передовых правовых инициатив". Это связано с тем, что у украинского лидера появился серьезный конкурент.

Об этом свидетельствует исследование ВОО "Передовые Правовые Инициативы".

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Согласно опросу, у 28% респондентов будет негативная реакция, если Владимир Зеленский вторично баллотируется в президенты Украины. Однако гаранта бы поддержали 13% украинцев.

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Примечательно, что в большинстве вопросов относительно будущего руководителя страны опрошенные граждане предпочитают Валерия Залужного. Если бы выборы проходили на следующей неделе, то за него отдали бы свой голос 21% украинцев, а за Зеленского проголосовали бы 14% респондентов. Еще больший процент среди уверенных в своих ответах людей — 32% и 23% соответственно.

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Также видим пользу на стороне Главнокомандующего, если бы он прошел во второй тур вместе с действующим Президентом Украины. Таким образом, Залужному отдадут свой выбор 38% избирателей, а Зеленскому 16%.

Наблюдается немалый процент тех, кто не планирует участвовать в выборах. По разным вопросам таких респондентов насчитывается более 30-40%.

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Около 19% опрошенных украинцев на парламентских выборах голосовали бы за Партию Валерия Залужного, за Блок Зеленского — 13%, еще 12% респондентов затруднились ответить.

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

Скриншот опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы"

"Опрошено в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и за рубежом (где наибольшее количество украинских беженцев) 10 842 респондента в возрасте от 18 лет. 50% опрошено методом интервью "face-to-face" и 50% — по мобильному телефону приложение системы "IQR", разработанное специалистами "ППИ". Погрешность репрезентативности не превышает 1,5%", — заверили исследователи.

Напомним, что Всеукраинская общественная организация "Передовые Правовые Инициативы" также провела опрос среди украинцев по одобрению деятельности представителей власти. Всего в опросе приняло участие 10 842 респондентов.