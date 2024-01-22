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Скільки українців голосуватимуть за Зеленського, якщо він піде на другий термін — опитування

22 січня 2024 06:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки українців голосуватимуть за Зеленського, якщо він піде на другий термін — опитування
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Немалий відсоток українців підтримав би на президентських виборах чинного президента Володимира Зеленського, згідно з опитуванням "Передових Правових Ініціатив". Це пов'язано з тим, що в українського лідера з'явився серйозний конкурент.

Про це свідчить дослідження ВГО "Передові Правові Ініціативи".

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Опитування щодо виборчих вподобань українців 

Згідно з опитуванням, в 28% респондентів буде негативна реакція, якщо Володимир Зеленський вдруге балотувався на посаду президента України. Одначе гаранта підтримали б 13% українців.

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Помітно, що в більшості питань стосовно майбутнього очільника країни опитані громадяни надають перевагу Валерію Залужному. Якби вибори відбували наступного тижня, то за нього віддали б свій голос 21% українців, а за Зеленського проголосували б 14% респондентів. Ще більший відсоток серед впевнених у своїх відповідях людей — 32% і 23% відповідно.

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Так само бачимо користь на боці Головнокомандувача, якби він пройшов у другий тур разом із чинним Президентом України. Таким чином Залужному віддадуть свій вибір 38% виборців, а Зеленському 16%. 

Спостерігається чималий відсоток тих, які не планують брати участь у виборах. З різних питань таких респондентів нараховується більш як 30-40%.

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Близько 19% опитаних українців на парламентських виборах голосували б за Партію Валерія Залужного, за Блок Зеленського — 13%, ще 12% респондентам важко відповісти.

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"
Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

"Опитано в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном (де найбільша кількість українських біженців) 10 842 респонденти, віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю "face-to-face" та 50% — телефоном через мобільний додаток системи "IQR", розроблений фахівцями "ППІ". Похибка репрезентативності не перевищує 1,5%", — запевнили дослідники.

Нагадаємо, що Всеукраїнська громадська організація "Передові Правові Ініціативи" також провела опитування серед українців щодо схвалення діяльності представників влади. Загалом в опитуванні взяли участь 10 842 респондентів

Володимир Зеленський
вибори
українці
Валерій Залужний
опитування
дослідження
люди

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