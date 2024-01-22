Скільки українців голосуватимуть за Зеленського, якщо він піде на другий термін — опитування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Немалий відсоток українців підтримав би на президентських виборах чинного президента Володимира Зеленського, згідно з опитуванням "Передових Правових Ініціатив". Це пов'язано з тим, що в українського лідера з'явився серйозний конкурент.

Про це свідчить дослідження ВГО "Передові Правові Ініціативи".

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Згідно з опитуванням, в 28% респондентів буде негативна реакція, якщо Володимир Зеленський вдруге балотувався на посаду президента України. Одначе гаранта підтримали б 13% українців.

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Помітно, що в більшості питань стосовно майбутнього очільника країни опитані громадяни надають перевагу Валерію Залужному. Якби вибори відбували наступного тижня, то за нього віддали б свій голос 21% українців, а за Зеленського проголосували б 14% респондентів. Ще більший відсоток серед впевнених у своїх відповідях людей — 32% і 23% відповідно.

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Так само бачимо користь на боці Головнокомандувача, якби він пройшов у другий тур разом із чинним Президентом України. Таким чином Залужному віддадуть свій вибір 38% виборців, а Зеленському 16%.

Спостерігається чималий відсоток тих, які не планують брати участь у виборах. З різних питань таких респондентів нараховується більш як 30-40%.

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Близько 19% опитаних українців на парламентських виборах голосували б за Партію Валерія Залужного, за Блок Зеленського — 13%, ще 12% респондентам важко відповісти.

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

Скриншот опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи"

"Опитано в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном (де найбільша кількість українських біженців) 10 842 респонденти, віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю "face-to-face" та 50% — телефоном через мобільний додаток системи "IQR", розроблений фахівцями "ППІ". Похибка репрезентативності не перевищує 1,5%", — запевнили дослідники.

Нагадаємо, що Всеукраїнська громадська організація "Передові Правові Ініціативи" також провела опитування серед українців щодо схвалення діяльності представників влади. Загалом в опитуванні взяли участь 10 842 респондентів