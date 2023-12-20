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Суд Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах

20 декабря 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Суд штата Колорадо вынес приговор экс-президенту США Дональду Трампу запретить ему участвовать в выборах на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году. Отмечается, что он не соответствующий кандидат.

Об этом сообщает CNN.

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Решение суда связано со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в здание, пытаясь обжаловать победу президента Джо Байдена.

Согласно судебному решению, Дональд Трамп становится первым кандидатом в президенты в истории США, который не может возглавить Белый дом из-за одного из редко применяемых положений Конституции. Этот пункт запрещает должностным лицам, участвовавшим в восстании, занимать официальные должности.

Таким образом, суд за преимущества в один голос (4:3) решил, что в соответствии с Конституцией Трамп не может появиться в избирательном бюллетене в 2024 году из-за "подстрекательства к насилию против правительства США".

Постановление суда касается только республиканских предвыборов в Колорадо 5 марта, но это также может повлиять на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.

Кампания Трампа собирается подать на апелляцию в Верховный суд США, заявляя, что решение суда Колорадо ошибочно и недемократично. Попытки других штатов, пытавшихся запретить экс-президенту участие в выборах, провалились.

Напомним, что в ходе недавнего выступления Дональд Трамп сделал ряд заявлений, направленных против лидера США Джо Байдена. Трамп утверждал, что Байден является "угрозой демократии", при этом он ссылался на слова российского лидера Владимира Путина и повторял Адольфа Гитлера.

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