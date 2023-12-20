Суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Суд штату Колорадо виніс вирок експрезиденту США Дональду Трампу заборонити йому брати участь у виборах на посаду президента Сполучених Штатів 2024 року. Зазначається, що він є невідповідним кандидатом.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що рішення суду пов'язане зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року, коли його прихильники ввірвалися до будівлі, намагаючись оскаржити перемогу президента Джо Байдена.

Згідно з судовим рішенням, Дональд Трамп стає першим кандидатом у президенти в історії США, який не може очолити Білий дім через одне з положень Конституції, яке рідко застосовують. Цей пункт забороняє посадовим особам, що брали участь у повстанні, обіймати офіційні посади.

Таким чином суд за переваги в один голос (4:3) вирішив, що відповідно до Конституції Трамп не може з'явитися у виборчому бюлетені 2024 року через "підбурюванні до насильства проти уряду США".

Постанова суду стосується лише республіканських передвиборів у Колорадо 5 березня, але це також може вплинути на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада.

Кампанія Трампа збирається подати на апеляцію до Верховного суду США, заявляючи, що рішення суду Колорадо помилкове та недемократичне. Намагання інших штатів, які намагалися заборонити експрезиденту участь у виборах, провалилися.

Нагадаємо, що в ході нещодавнього виступу Дональд Трамп зробив низку заяв, спрямованих проти лідера США Джо Байдена. Трамп стверджував, що Байден є "загрозою демократії", при цьому він посилався на слова російського лідера Володимира Путіна і повторював Адольфа Гітлера.