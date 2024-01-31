Сунак может проиграть в следующих выборах в Британии, — опрос
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и возглавляемая им Консервативная партия могут проиграть следующие парламентские выборы в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди граждан страны.
Об этом пишет BBC.
Выборы в Великобритании
Лейбористская партия, вероятно, наберет 45% голосов избирателей.
А консерваторы, согласно опросу, пока набирают только 24%.
Как известно, последняя возможная дата проведения всеобщих выборов в Британии — 28 января 2025 года.
Так, опросы общественного мнения показывают, что Сунак покинет пост после голосования в стране.
"Это неизбежно. В настоящее время лейбористы занимают руководящую позицию, но их преимущество может уменьшиться до дня голосования", — пишет BBC.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал заявление о том, что государство выделит очередной транш для военной поддержки Украины. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, которую потратят на производство тысяч беспилотников.
Также мы писали, что Сунак прокомментировал начало операции Великобритании и США против хуситских боевиков в Йемене. По его словам, террористы игнорировали призывы прекратить разбой в Красном море, о чем их предупреждала ООН.
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