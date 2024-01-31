Сунак может проиграть в следующих выборах в Британии, — опрос

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Anadolu Agency

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и возглавляемая им Консервативная партия могут проиграть следующие парламентские выборы в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди граждан страны.

Об этом пишет BBC.

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Лейбористская партия, вероятно, наберет 45% голосов избирателей.

А консерваторы, согласно опросу, пока набирают только 24%.

Как известно, последняя возможная дата проведения всеобщих выборов в Британии — 28 января 2025 года.

Результаты опроса. Фото: BBC

Так, опросы общественного мнения показывают, что Сунак покинет пост после голосования в стране.

"Это неизбежно. В настоящее время лейбористы занимают руководящую позицию, но их преимущество может уменьшиться до дня голосования", — пишет BBC.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал заявление о том, что государство выделит очередной транш для военной поддержки Украины. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, которую потратят на производство тысяч беспилотников.

Также мы писали, что Сунак прокомментировал начало операции Великобритании и США против хуситских боевиков в Йемене. По его словам, террористы игнорировали призывы прекратить разбой в Красном море, о чем их предупреждала ООН.