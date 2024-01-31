Сунак може програти у наступних виборах в Британії, — опитування
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та очолювана ним Консервативна партія можуть програти наступні парламентські вибори в країні. Про це свідчать дані опитування, проведеного серед громадян країни.
Про це пише ВВС.
Вибори у Великій Британії
Зазначається, що Лейбористська партія, ймовірно, набере 45% голосів виборців.
Натомість консерватори, згідно з опитуванням, поки що набирають лише 24%.
Як відомо, остання можлива дата проведення загальних виборів у Британії — 28 січня 2025 року.
Так, опитування громадської думки показують, що Сунак залишить посаду після голосування в країні.
"Це не є неминучим. На цей час лейбористи займають керівну позицію, але їхня перевага може зменшитися до дня голосування", — пише BBC.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив заяву про те, що держава виділить черговий транш для військової підтримки України. Йдеться про суму у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів, яку витратять на виробництво тисяч безпілотників.
Також ми писали, що Сунак прокоментував початок операції Великої Британії та США проти хуситських бойовиків у Ємені. За його словами, терористи ігнорували заклики припинити розбій у Червоному морі, про що їх попереджала ООН.
Читайте Новини.LIVE!