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Сунак може програти у наступних виборах в Британії, — опитування

31 січня 2024 07:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сунак може програти у наступних виборах в Британії, — опитування
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: Anadolu Agency
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та очолювана ним Консервативна партія можуть програти наступні парламентські вибори в країні. Про це свідчать дані опитування, проведеного серед громадян країни.

Про це пише ВВС.

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Зазначається, що Лейбористська партія, ймовірно, набере 45% голосів виборців.

Натомість консерватори, згідно з опитуванням, поки що набирають лише 24%.

Як відомо, остання можлива дата проведення загальних виборів у Британії — 28 січня 2025 року.

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Результати опитування. Фото: BBC

Так, опитування громадської думки показують, що Сунак залишить посаду після голосування в країні.

"Це не є неминучим. На цей час лейбористи займають керівну позицію, але їхня перевага може зменшитися до дня голосування", — пише BBC.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив заяву про те, що держава виділить черговий транш для військової підтримки України. Йдеться про суму у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів, яку витратять на виробництво тисяч безпілотників.

Також ми писали, що Сунак прокоментував початок операції Великої Британії та США проти хуситських бойовиків у Ємені. За його словами, терористи ігнорували заклики припинити розбій у Червоному морі, про що їх попереджала ООН.

вибори
опитування
Ріші Сунак
Велика Британія

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